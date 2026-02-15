Magyar Péter szerint Brüsszel egy nem létező szellem, amivel Orbán Viktor harcol

„Péter! Brüsszel és a háború nem létező szellemek?” – szegezte neki a kérdést Magyar Péternek a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel. A politológus ezzel a Tisza Párt elnökének Münchenben tett kijelentéseire reagált, amelyeket a Donald Tuskkal, Friedrich Merz-cel és Alexander Stubbal tartott találkozói után tett.

Deák Dániel ezután azzal folytatta reakcióvideóját: „Brüsszel és a nem létező szellemek? Akkor ezeket mégis kik mondták? A nem létező szellemek?” A videó ezután Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszédének részletivel folytatdik, aki kijelentette:

„Európának harcolnia kell!”

„Európa harcban áll! Ukrajna jövője az Unióban van” – fűzte hozzá Ursula von der Leyen.

„Megduplázzuk az Ukrajnának nyújtott támogatásunkat”

– mondta Ursula von der Leyen egy másik alkalommal. „Ukrajna győzni fog és Európa minden lépésnél Ukrajna mellett fog állni” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke korábban.

„Szlava Ukrajini”

– hangoztatta Ursula von der Leyen, vagyis azt mondta magyarra fordítva: „Dicsőség Ukrajnának!”, ez az ukránok csatakiáltása.

Emlékezetes, a Ruszin-Szendi Romuluszt, tiszás honvédelmi szakpolitikust is érintő ukrán kémbotrány idején nyilvánosságra hozták a nemzetbiztonsági bizottság jelentését, amelyből kiderült: NATO-üléseken

Ruszin-Szendi Romulusz a magyar nemzeti érdekkel ellentétes módon, részre hajlóan ukránbarát álláspontot képviselt, felszólalásait pedig rendszeresen a „Szlava Ukrajini”, vagyis a „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

Deák Dániel szerint Magyar Péter láthatóan el akarja terelni a figyelmet az Európa és így benne Magyarország sorsát hosszú távon befolyásoló kérdésekről. Emlékeztetett, ugyanezt a taktikát alkalmazta a baloldal a migrációnál is. A politológus ezután felidézte az MSZP-s Kunhalmi Ágnes 2015-ös migrációval kapcsolatban tett kijelentéseit, miszerint:

„ez a probléma, ez egy álprobléma, ez nem létezik.”

Továbbá, Kunhalmi Ágnes a migrációsválságot ekkor „a Fidesz által generált hisztinek” nevezte.

„Hogy mi a tanulság? Az, hogy nem szabad bedőlni nekik. Azért nevezik ezeket álproblémának, mert el akarják terelni a figyelmet a valódi céljaikról, a migránsok beengedéséről, illetve a háború és Ukrajna támogatásáról”

– szögezte le az elemző.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, a Müncheni Biztonsági Konferencián találkozott Magyar Péter és Orbán Anita a lengyel kormányfővel, Donald Tuskkal, valamint Friedrich Merz német kancellárral és Alexander Stubb finn elnökkel. Magyar Péter éppen azon a napon vett részt az eseményen, amikor az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is jelen volt, aki az „A cselekvőképesek koalíciója? Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása?” című panelbeszélgetésen vett részt.

A Tisza Párt elnöke ezen a programon akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.