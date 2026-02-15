Magyar Péter is megtartotta évértékelőjét, a Tisza Párt elnöke szerint Magyarország sorsfordító pillanatban van

„Sorsfordító pillanatban vagyunk, most dől el, hogy maradunk egy félelemre, gyűlöletre és lopásra épülő rendszerben, vagy visszavesszük végre a jövőnket” – mondta a Tisza Párt elnöke vasárnap Budapesten, a Hungexpo területén tartott évértékelő beszédében az MTI híradása szerint.

Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott „ötvenhat nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új irányt adni a hazánknak, és gyarapodó, békés, emberséges Magyarországot építeni”. Az ellenzéki párt elnöke jelképesnek nevezte a választásig hátralévő napok számát, hiszen idén lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója.

„Ahhoz, hogy a magyar történelem legfényesebb csillagát egy valóban független, szuverén, szabad és emberséges Magyarországon ünnepelhessük, április 12-én mindenkire szükség lesz”– fogalmazott. Magyar Péter a beszéde elején és végén is azt mondta: a győzelem kapujában állnak. Azt is kijelentette, hogy szerinte minden feltétel adott a győzelemhez, így a többség, hiteles jelöltek, program és a szakértők is. Ez alapján pedig úgy gondolja, hogy a Tisza Párt készen áll a kormányzásra.

A kormányról azt mondta, „nekik a következő 56 napra marad az uszítás, a fenyegetőzés, a lejáratás és a hazugság”, majd úgy folytatta: „a következő nyolc hétben a hatalma megtartásáért rettegő hatalom, maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a magyar társadalomra önteni, a százmilliárdokból kiépített titkosszolgálati és propagandagépezet gátlástalanul igyekszik majd lejáratni mindenkit, akik az útjukban állnak”.

„Ha az én magánéletemben kutakodhatnak, akkor mindenki más magánéletében megtehetik ugyanezt” – jelentette ki, hozzáfűzve: „ha valaki esetleg azt szeretné, hogy Rogán Antal vagy Orbán Viktor leskelődjön a hálószobájában, akkor nyugodtan szavazzon a Fideszre”.

„Mi egy olyan országot kínálunk, ahol a politika nem megfigyelést, rettegést és zsarolást, hanem békét, nyugalmat és biztonságot kínál mindenkinek”

– mondta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter újólag nyilvános vitára hívta Orbán Viktor miniszterelnököt, mondván: „legyen vita a valóban fontos dolgokról, az egészségügyről, a bérekről, a lakhatásról, az oktatásról, a magyar gazdaságról és az uniós források hazahozataláról”. Arra is kitért, hogy pártja „a békét képviseli itthon és a nagyvilágban, a Tisza és a közössége elutasítja a háborút és az erőszak minden formáját”.

Beszédében elmondta, hogy a Tisza megtartja a déli határkerítést, szigorúan lép majd fel az illegális migrációval szemben és elutasítja a migrációs paktumot, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és nem akarja visszaállítani a sorkötelezettséget. „A magyar fiatalok jövőjét nem félelemre, hanem tudásra és szabadságra kell építeni” – jegyezte meg Magyar Péter.

Közlése szerint a Fidesz gazdasági modellje tizenhat év alatt eljutott +az összeszerelő üzemektől a mérgező halálgyárakig” – utalt a Samsung gödi akkumulátorgyárára. Azt mondta, a Tisza-kormány működő nemzetgazdasági víziót kínál Magyarországnak: hazahozott európai uniós forrásokat, támogatott kkv-kat, innovatív startupokat, és magas hozzáadott értéket előállító, szabálykövető külföldi beruházásokat, amelyek jórészt magyarokat foglalkoztatnak és fizetnek is adót. „A Tisza-kormány alatt a dolgozók egészsége, a helyiek biztonsága és a környezetünk védelme lesz az első” – hangoztatta.

A pártelnök szerint „a gyermekvédelem ma hazánk szégyene”, amelyben ezrek élnek gyermekekhez méltatlan körülmények között. „A Tisza-kormány számára morális alapvetés, hogy a gyermekvédelemben felülről nyitott lesz a költségvetés, amely biztosítja a béremelések, az intézmények felújításának, a szakmai létszám bővítésének és a távozott, elhivatott szakemberek visszahívásának forrásait. A cél kisebb lakásotthonok kialakítása, gyorsabb örökbefogadási eljárások, megerősített jelzőrendszer” – sorolta elképzeléseit a pártelnök.

Az egészségügyet úgy jellemezte: omladozó kórházak, kórházi fertőzések, ellátatlan emberek tízezrei, több éves várólisták, 10 ezer megszüntetett kórházi ágy, 225 bezárt kórházi osztály, mindez Európa közepén, majd 22 évvel az uniós csatlakozásunk után. Magyar Péter ígérete szerint első lépésük az uniós források hazahozatala lesz, helyreállítják az ágazat finanszírozását, évente minimum 500 milliárd forinttal több forrást adnak az állami egészségügynek.

Megismételte korábbi ígéretét: a korrupció felszámolása érdekében haladéktalanul csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Az idősellátásban 20 ezer új férőhelyet hoznak létre, 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat, bevezetik 200 ezer forintig a nyugdíjas SZÉP-kártyát, duplájára emelik a családi pótlékot, a gyest és a gyetet, és visszaállítják az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját.

A politikus a beszéde végén azt kérte a jelenlévőktől, hogy fogják meg egymás kezét, és „felemelt fejjel, tiszta szívvel, büszke magyarként” lépjenek be április 12-én a győzelem kapuján. „Isten, áldd meg Magyarországot!” – zárta szavait Magyar Péter.

Az eseményen a párt több képviselő-jelöltje mellett felszólalt Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, aki elhibázott gazdaságpolitikának nevezte, hogy a kormány éveken át egyetlen iparágra tette fel az ország jövőjét, hazardírozott, elképesztő mennyiségű közpénzt öntött az akkumulátoriparba. Orbán Anita külügyi szakértő többek között azt mondta, hogy a Tisza-kormány „nem idegen nagyhatalmakért, külföldi érdekekért és oligarchákért” fog dolgozni.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (első sor, k) évértékelő beszéde után a párt országgyűlési képviselőjelöltjeivel a Hungexpón 2026. február 15-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)