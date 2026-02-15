Magyar Nemzet: Megállapodás született Münchenben a háborúpárti elit és a Tisza Párt között

Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között, amelynek lényege, hogy az önálló külpolitikát fel kell adni, háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni.

A hétvégén tartották a németországi Münchenben azt a biztonságpolitikai konferenciát, amelyen számos nyugati ország részt vett Európából, de az Egyesült Államok is képviseltette magát, mégpedig a rövidesen Budapestre érkező Marco Rubio külügyminiszter révén. A konferencián – amely a nyugati politikai és katonai vezetők találkozóhelye, és ahol az ukrajnai háború támogatása az egyik központi téma – a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter több európai vezetővel egyeztetett, köztük Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével, akik mind Ukrajna támogatói. Rajta kívül találkozott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel és delegációjával is. A Mandiner ezzel kapcsolatban arról írt, hogy mindez komoly kérdéseket vet fel a magyar belpolitika nemzetközi dimenziójáról is, erről a hirado.hu is írt bővebben.

Magyar Péter müncheni útja során emellett Friedrich Merz német kancellárral is találkozott, amivel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy kérdést is feltett a pártelnöknek, emlékeztetve a német kormány Ukrajna támogatására vonatkozó álláspontjára, és rákérdezett, miről fog beszélgetni a kancellárral.

A Magyar Nemzet vasárnapi anyagában arról írt, hogy Magyar Péter a bajor fővárosban a Zelenszkij-terv mellé állt. A lap megjegyezte, hogy Donald Tusk és Friedrich Merz háborúzni akar az oroszokkal 2030-ig, továbbá keresztülvinni Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, valamint fegyvert szállítani a háborúban lévő országnak. A Magyar Nemzet azt is hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel, és Volodimir Zelenszkij tervének megvalósítását támogatja. Véleménye szerint fel kell adni az önálló külpolitikai mozgásteret, a háborús irányvonal mellé kell állni, valamint hozzá kell járulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához és további finanszírozásához.

A müncheni fórum az elmúlt években az európai politikai egyeztetések egyik jelentős helyszínévé vált az elmúlt években, ahol a résztvevők Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról tárgyalnak. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán szerint a konferencia a közelmúlt diplomáciai eseményei között kiemelt szerepet tölt be, és nem zárható ki, hogy a háttérben szélesebb politikai koordináció is alakul. A müncheni biztonságpolitikai fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen volt, aki beszédében sértő megjegyzésekkel illette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki azonnal reagált is a megjegyzésekre.

A müncheni konferencián részt vevő európai vezetők számára a 2026-os magyarországi választás geopolitikai jelentőséggel bír, különösen az ukrán EU-csatlakozás és a háborús stratégia szempontjából. Magyar Péter éppen azon a napon vett részt az eseményen, amikor az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is jelen volt, aki az „A cselekvőképesek koalíciója? Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása?” című panelbeszélgetésen vett részt. A Tisza Párt elnöke ezen a programon akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.

Kiemelt kép: Manfred Weber (k), az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozója Brüsszelben, 2025 májusában. (Fotó: AFP)