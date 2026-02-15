Lesújtó adat látott napvilágot: több mint kétezer szexuális bűncselekmény történt tavaly a pályaudvarokon Németországban

Az erőszak fellegvárai lettek Németországban a vasúti állomások és szerelvények, tavaly 2200 szexuális bűncselekmény történt a pályaudvarokon a német szövetségi rendőrség adatai szerint.

Tavaly több ezer erőszakos bűncselekmény történt vonatokon és vasútállomásokon. Ezek között több mint 980 késeléses támadást és mintegy 2200 szexuális bűncselekmény is elkövetettek a szövetségi rendőrség nyilvántartása szerint – számolt be a „Bild am Sonntag” cikke nyomán a Welt.

Kiemelték, hogy 5660 rendőrök elleni erőszakos bűncselekményt regisztráltak a vasúti szektorban 2025-ben, ez a szám körülbelül 5500 volt még 2024-ben.

A legtöbb erőszakos incidens – 859 bűncselekménnyel – Lipcse főpályaudvarán történt, ezt követte a dortmundi –735– és a berlini –654 bűnesettel– főpályaudvar. A listán a kölni 648 bűncselekménnyel, a hannoveri 612, a hamburgi 580, a müncheni 553, a nürnbergi 528, frankfurti 520, a düsseldorfi 499 esettel szerepel.

Közfelháborodást keltett Németországban, hogy február elején egy utas megtámadott egy vonatkalauzt jegyellenőrzés közben egy Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli regionális vonaton. A 36 éves férfi olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

A pályaudvarokon tomboló bűnözés miatt a szövetségi kormány, a tartományok és a német vasút vezető képviselői a közelmúltban konkrét intézkedéseket szorgalmaztak. Ezek közé tartozik a vasúti alkalmazottak számára több testkamera biztosítása és egy 200 fős létszámbővítés az állomások biztonságának javítása érdekében.

A tervek között szerepel a vasúti alkalmazottak védőfelszerelésének fejlesztése is. A vasúttársaság szerint tavaly körülbelül 3000 fizikai támadás érte az alkalmazottait.

