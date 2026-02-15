Légitámadást indítottak az oroszok Odessza ellen, egy üzemanyagtartály is kigyulladt

1453. napjához érkezett az orosz-ukrán háború, Odesszát iráni drónokkal támadták az oroszok, miközben az ukránok egyre komolyabban számolnak a Donbasz teljes elveszítésével. A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Iráni drónokkal támadtak az oroszok az éjszaka folyamán, Odessza lángokban áll

Tűz ütött ki a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosban, miután iráni Sahíd-drónokkal támadták a települést az oroszok vasárnap virradóra – írja a Strana ukrán hírportál. Ezenfelül légiriadó volt Kijevben, ballisztikus rakétatámadás jelentette fenyegetése miatt.

A krasznodari területet ért támadás során egy vasúti üzemanyagtartály – a kiszolgáló raktárral és terminállal együtt – megsérült, majd kigyulladt, a portál felvételeket is közölt a tűzoltókról, ahogy küzdenek a lángokkal.

Tűzoltók küzdenek a lángokkal Ukrajnában, a krasznodari területen, ahol az éjszakai orosz dróntámadás után kigyulladt egy vasúti üzemanyag-tartály, 2026. február 15-én (Fotó: Strana)

A támadás következtében két ember megsérült, tette hozzá a Strana.

Különleges egységet hoztak létre az oroszok, így szállnak szembe az ukrán haditengerészeti drónokkal

Oroszország létrehozott egy egységet az ukrán haditengerészeti drónok elleni küzdelemre – írja az Unian. A portál szerint Oroszország intézkedéseket tesz az Ukrajnában elfogott pilóta nélküli hajók elfogására.

Moszkva ezért döntött a Rubicon haditengerészeti egység létrehozásáról, amelynek az ukrán haditengerészeti drónok elleni küzdelem lesz a feladata.

Andrij Rizsenkó, az ukrán haditengerészeti tartalékosainak parancsnoka szerint nem ez az első kísérlet arra, hogy az oroszok így védekezzenek az ukrán pilóta nélküli támadófegyverektől, valamint arról is beszélt, az oroszok igyekeznek megerősíteni tengeri bázisaik védelmét az oroszországi Novorosszijszkban, valamint az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten, Szevasztopolban és a félszigetet a nemzetközi jog szerint orosz területtel összekötő Kercs-szorosban.

Elmagyarázta az ukrán őrnagy, miért is tudnak hatékonyan előrenyomulni az oroszok

Az oroszok nem fejjel mennek neki a falnak, hanem megkerülik az ukrán harcállásokat – erről beszélt a minap egy ukrán parancsnok, aki az oroszok taktikáját elemezte – számolt be az Unian.

„A probléma számunkra az, hogy ebben az esetben például megszakíthatják a kommunikációt a pozícióink között – nem lehet egyik pozícióról a másikra jutni, mert tudod, hogy ott van ellenség”

– nyilatkozta Vlagyimir Goljagin őrnagy.

Az oroszok megkerülik az ukrán védelmet, így próbálnak előre jutni a fronton (Fotó: MTI/EPA/Alessandro Guerra)

Minden védekezésben vannak gyengeségek. De ha vannak gyengeségek, további erőforrásokat küldenek oda, amelyek képesek kielégíteni ezt vagy azt a szükségletet – tette hozzá.

Az ukrán hadsereg még azzal számol, hogy megtarthatják a Donbaszt

Az orosz taktikát elemző interjúban beszélt arról Vlagyimir Goljagin őrnagy, hogy az ukrán hadsereg még tartja magát a kelet-ukrajnai Donbaszban– írja az Unian. Goljagin szerint az is látszik, hogy az oroszok csak nagyon lassan előre nyomulva tudják elérni taktikai és stratégiai céljaikat.

