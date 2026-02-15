Műsorújság
Lavina sodort el síelőket az olasz Alpokban: legalább két ember életét vesztette, többen eltűntek

2026.02.15. 18:29

Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap – közölte a hegyimentő szolgálat.
 

A tájékoztatás szerint egy embert már csak holtan tudtak kiásni a hótömeg alól, egy másik pedig röviddel ezt követően halt meg. Egy harmadik síelőt életveszélyes állapotban helikopterrel szállítottak a torinói kórházba. A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak. Sajtójelentésekben a lavina által elsodort hat síelőről tettek említést. A lavina a délelőtti órákban ragadta magával a Courmayeur térségében síelőket távol az előkészített sípályáktól.

A hegyi mentők szerint az áldozatok feltehetőleg francia állampolgárok.

Egy másik lavina a szintén észak-olasz Trento régióban egy embert sodort, akit síelőknek sikerült kiásniuk.

Az ausztriai Tirol tartományban található St. Anton am Arlberg közelében egy síelő súlyos sérüléseket szenvedett egy hóomlás miatt, a sérült személyt helikopterrel szállították egy innsbrucki klinikára – közölte a helyi rendőrség. A hatóságok itt is mentőakciót indítottak esetleges további áldozatok felkutatására.

