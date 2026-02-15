Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Kocsis Máté reagált Magyar Péter évértékelőkére: szerinte a Tisza Párt Ukrajnának, a bankoknak és a multiknak adnák a magyarok pénzét

Szerző: hirado.hu
2026.02.15. 20:37

| Szerző: hirado.hu
„Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét Magyar Péterék” –hangsúlyozta Kocsis Máté a közösségi oldalán, a Tisza Párt elnökének évértékelő beszédére reagálva.

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter vasárnapi évértékelőjére.

„Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem:
A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és

Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét”

fogalmazott a kormánypárti politikus.

„De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!” – szögezte le Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán

2026-os országgyűlési választás Kocsis MátéMagyar Péter

