Kocsis Máté reagált Magyar Péter évértékelőjére: szerinte a Tisza Párt Ukrajnának, a bankoknak és a multiknak adná a magyarok pénzét

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter vasárnapi évértékelőjére.
„Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem:
A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és
Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét”
– fogalmazott a kormánypárti politikus.
Kijevben elégedettek lennének, ha Magyar Péter győzne, mert támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverszállításokat – közölte az ukrán elemző
Szerhij Sztukanov ukrán elemző szerint az Orbán-kormány Ukrajna ellensége és a kijevi vezetés számára sokkal előnyösebb lenne egy kormányváltás Magyarországon.
„De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!” – szögezte le Kocsis Máté.
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán