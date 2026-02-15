Képregénnyel rántaná le a leplet Magyar Péter kétarcú politikájáról a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Hamarosan a könyvesboltokba kerül a Nemzeti Ellenálállás Mozgalom által életre hívott képregény, amely történeteken keresztül mutatja be Magyar Péter kétarcúságát.

A hirado.hu arról számolt be a napokban, hogy „Én, a kétarcú” címmel képregényt indít Magyar Péterről a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM).

A kiadvány célja, hogy leleplezzék a Tisza-vezér „Janus-arcúságát”, hamis, kettős politikáját.

„Ígérgetsz fűt-fát, teszed itt a szépet, előadod a meséket Magyarországon, majd, amikor kimész Brüsszelbe, kiderül, hogy ennek a tökéletes ellentétét képviseled” – hangsúlyozta a Magyar Péternek címzett videójában közösségi oldalán Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója.

„Te valójában, Ukrajnát, a bankokat és az energialobbit képviseled. Lepaktáltál Usrula von der Leyennel és Manfred Weberrel, ők pedig megmondták neked, hogy kiket kell beültetni a pártodba, akik majd ezeket az érdekeket szépen képviselik” – szembesítette Szűcs Gábor Magyar Pétert a Tisza Párt politikájával.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója a videóban kifejtette, hogy a március 2-ától a könyvesboltokban kapható képregényben történeteken keresztül mutatják be, miért is kétarcú Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter Strasbourgban 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)