Ítéletre várnak a magyar nőkkel Szicíliában erőszakoskodó marokkói migránsok

Szerző: hirado.hu
2026.02.15. 12:51

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
Illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban az a három marokkói férfi, akik szexuálisan bántalmaztak két magyar turistanőt a szicíliai Cataniában tavaly szeptemberben. Az ügyet hétfőn tárgyalja a helyi bíróság.

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben. Mint arról a távirati iroda is beszámolt, a férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az elkövetők marokkói állampolgárok, akik illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban. Ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig egy Catania közeli börtönben tartották fogva.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella szerint a bíróság fejenként nyolc év börtönbüntetést szabhat ki.

Elfogadtak egy fuvart

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Massimo Percossi)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

bűncselekménymigránskrízisszexuális erőszak MarokkóOlaszországSzicília

