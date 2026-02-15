Ítéletre várnak a magyar nőkkel Szicíliában erőszakoskodó marokkói migránsok

Illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban az a három marokkói férfi, akik szexuálisan bántalmaztak két magyar turistanőt a szicíliai Cataniában tavaly szeptemberben. Az ügyet hétfőn tárgyalja a helyi bíróság.

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben. Mint arról a távirati iroda is beszámolt, a férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az elkövetők marokkói állampolgárok, akik illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban. Ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig egy Catania közeli börtönben tartották fogva.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella szerint a bíróság fejenként nyolc év börtönbüntetést szabhat ki.

Elfogadtak egy fuvart

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

