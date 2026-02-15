Helyreigazította a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migrációpárti vitapartnereit Münchenben

Leiskolázta Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migráció mellett kardoskodókat a Müncheni Biztonsági Konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen.

„Így kell helyretenni azokat, akik a magyar érdek ellen dolgoznak – nem pedig bazsalyogni velük a közös képeken” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a magyar kormányfő politikai igazgatója, aki a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik vitáján készült videós részletet publikált, amely bemutatja, hogyan osztotta ki a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migrációpárti beszélgetőpartnereit.

„Európában azt kell mondanom, hogy a korrekció attól érkezett, aki helyes döntéseket hozott a migráció, a család és a béke fontossága kapcsán is. És nem szívesen mondom ki, de

vagy elismerik, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek tíz évvel ezelőtt igaza volt, vagy várnak még tíz évet, és akkor fogják felismerni”

– fogalmazott a vita során Gladden Pappin.

A Magyar Külügyi Intézet vezetője azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság döntéseiből, amelyek továbbra is a minősített többségi szavazás irányába haladnak, kizárták a konzervatív hangokat.

Brüsszel annak ellenére erőltette át a migrációs paktumot, amely elvileg már idén hatályba fog lépni, hogy egyre több tagállam jelzi, hogy nem hajlandó elfogadni ezt a diktátumot.

Kiemelt kép: Gladden Pappin, az MKI elnöke a Budapest Global Dialogue című konferenciáján a Corinthia Budapest hotelben 2025. június 16-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)