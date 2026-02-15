Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Helyreigazította a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migrációpárti vitapartnereit Münchenben

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.15. 18:05

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Leiskolázta Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migráció mellett kardoskodókat a Müncheni Biztonsági Konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen.

„Így kell helyretenni azokat, akik a magyar érdek ellen dolgoznak – nem pedig bazsalyogni velük a közös képeken” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a magyar kormányfő politikai igazgatója, aki a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik vitáján készült videós részletet publikált, amely bemutatja, hogyan osztotta ki a Magyar Külügyi Intézet elnöke a migrációpárti beszélgetőpartnereit.

„Európában azt kell mondanom, hogy a korrekció attól érkezett, aki helyes döntéseket hozott a migráció, a család és a béke fontossága kapcsán is. És nem szívesen mondom ki, de

vagy elismerik, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek tíz évvel ezelőtt igaza volt, vagy várnak még tíz évet, és akkor fogják felismerni”

fogalmazott a vita során Gladden Pappin.

A Magyar Külügyi Intézet vezetője azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság döntéseiből, amelyek továbbra is a minősített többségi szavazás irányába haladnak, kizárták a konzervatív hangokat.

Kapcsolódó tartalom

Brüsszel annak ellenére erőltette át a migrációs paktumot, amely elvileg már idén hatályba fog lépni, hogy egyre több tagállam jelzi, hogy nem hajlandó elfogadni ezt a diktátumot.

Kiemelt kép: Gladden Pappin, az MKI elnöke a Budapest Global Dialogue című konferenciáján a Corinthia Budapest hotelben 2025. június 16-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Orbán Balázs Magyar Külügyi Intézet München

Ajánljuk még

VilágPont Járai Judittal

 