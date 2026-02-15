„Ez politikai gyilkosság!” – Párizsban emlékeznek meg az Antifa pribékei által agyonvert katolikus egyetemistáról

Az Engedetlen Franciaország (LFI) politikusa által alapított Antifasiszta Ifjú Gárda aktivistái lincselték meg Lyonban Quentin D. 23 éves matematika szakos hallgatót. A szélsőbaloldali LFI önkormányzati választási kampánya során elkövetett gyilkosság körülményei emlékeztetnek az Antifa terroristái által Budapesten, 2023 februárjában elkövetett támadások forgatókönyvére.

„Az antifasizmus öl!” – ezzel a felirattal tiltakoztak a nyugat-franciaországi Angersben szombaton mintegy 80-an azt követően, hogy az Antifa helyi szervezetének tagjai, valamint – Marion Maréchal európai parlamenti képviselő szerint – „Mélenchon (Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaországért mozgalom elnöke, trockista politikus – a szerk.) és az LFI milíciája” Lyonban meggyilkolták Quentin D.-t.

🚨ALERTE INFO TF1 a diffusé les images de l’agression qui a coûté la vie à Quentin, survenue à Lyon. On y voit le jeune homme violemment frappé au sol par plusieurs individus, puis laissé inconscient à l’issue d’un affrontement opposant des groupes identitaires et antifascistes. pic.twitter.com/xKVc7t4Vk1 — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) February 15, 2026

„Vér tapad a szélsőbaloldal kezéhez”

„Quentin közülünk való volt. Egy 23 éves fiatalember, diák, katolikus, pacifista, aki egyszerűen

csak azért ment oda, hogy megvédje az aktivistákat egy legális akció során.

Meggyilkolták. Halálra verték, betörték a koponyáját. Egy szélsőbaloldali csőcselék lincselte meg, ezek a gyávák, akik egy magányos embert vertek a földre. (…) Ez politikai gyilkosság. Vér tapad a szélsőbaloldal kezéhez, a csuklyás gorilláikhoz, azokhoz, akik fedezik és bátorítják őket” – így reagált Vincent Thiery, Var megye egyik jobboldali képviselője Quentin D. brutális lyoni meggyilkolására.

Quentin was only 23, when an antifa mob beat him to death for defending women in Lyon, France. Pray for his soul. pic.twitter.com/3bgcbFbq1V — Hillbilly Catholic (@RosaryQuotes123) February 14, 2026



A terrorista módszerekkel, tudatos és előre megfontolt szándékkal támadó szélsőbaloldali csoport által agyonvert fiatalembert haldoklása napjaiban a sajtóban kizárólag mint „szélsőjobboldali” vagy „nacioanlista” aktivistaként emlegették. Csakhogy a Nemesis a halálos támadást követően nyilatkozatot adott ki, amelyben cáfolta, hogy Quentin D. nem vett részt semmiféle „őrködésben” és nem volt a tagja semmilyen biztonsági szolgálatnak. Egyszerűen csak segédkezett a főleg nőkből álló csoport tagjainak a rendezvény során.

Katolikus egyetemistát szemeltek ki

Az áldozat családjának ügyvédje, Fabien Rajon a sudouest.fr-nak elmondta. a fiatalember „Matematika szakos hallgatóként teniszezett és filozófiát tanult, és aktívan részt vett a (katolikus) hitéletben is; tagja volt például a helyi plébánia kórusának”.

Rajon szerint a fiatalember egy módszeresen előkészített csapda áldozata lett , amelyet „szervezett és kiképzett, számbelileg túlerőben lévő és felfegyverzett, némelyikük arcát maszkkal borított személyek” állítottak össze, akik

előzetes felderítést végeztek, és feltehetően bűntársaik is voltak.

„Ezek a tények, ha a nyomozás megerősíti őket, bűncselekménynek minősülnek ” – tette hozzá az ügyvéd a diák halála után szombaton kiadott közleményében.

A terrorizmust dicsőítő Hassan ellen tüntettek

A terrorizmus dicsőítése miatt korábban rendőri eljárás alá vont, palesztin száramzású aktivista, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) európai parlamenti képviselője, Rima Hassan látogatása ellen tüntetett csütörtökön Lyonban a Némésis.

🚨 🇫🇷 QUESTION SIMPLE : Faut-il lever l’immunité parlementaire de la députée Rima Hassan ? 🅰️. OUI

🅱️. NON pic.twitter.com/W6uUaitSbF — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) February 14, 2026

A svájci feminista csoport munkájában segédkezett Quentin D., aki életével fizetett a törvényes megmozdulás támogatásáért.

A sajátmagát az „identitárius”, a nemzeti önazonosság mellett elkötelezett csoportok közé soroló, és emiatt a francia sajtóban kizárólag „szélsőjobboldali csoportként” emlegetett Nemesis

az ellen tiltakozott, hogy Rima Hassan előadást tartott Science Po Lyon egyetemen.

A küszöbön álló önkormányzati választások idején „turnézó”, palesztin-párti politikus korábban

„jogosnak” minősítette az Izrael elleni, 2023. október 7-i terrortámadásokat,

melynek több mint 1100 halálos áldozata volt.

A szélsőbaloldali politikus, akit – számos hasonló ügye során – 2024-en beidézett a rendőrség a terrorizmus dicsőítése miatt, igyekezett elhatárolódnia gyilkosságtól. Azt állította, hogy kizárólag az LFI biztonsági szolgálatával működik együtt, melyről azt állította: „soha nem folyamodik erőszakhoz, és semmilyen módon nem vesz részt ilyen összecsapásokban”.

A mob of Antifa terrorists beat a 20-year-old French patriot to death in Lyon, France He was protecting female protesters of the ‘Collectif Némésis’ which advocate for the safety of French women in public spaces R.I.P pic.twitter.com/8TGgtZlQ1E — Daily Romania (@daily_romania) February 13, 2026

Az Ifjú Gárda

Csakhogy a csütörtökön összevert Quentin támadói között azonosították az LFI képviselője, Raphaël Arnault parlamenti asszisztensét, aki állítólag a helyi „Antifasiszta Ifjú Gárda” aktív tagja. Jacques-Elie Favrot annak az „Antifa”-csoportnak volt a tagja, amelynek éppen Anault volt az alapítója.

Un ado agressé dans le métro par des membres de la Jeune garde, le mouvement du candidat LFI fiché S Raphaël Arnault.

Les filles de Némésis frappées, des candidats RN malmenés, un ado juif agressé; le tout par des antifas.

Pas grave, officiellement le danger reste le RN. pic.twitter.com/6IbCFwd8Bb — gauchecaca (@gauchecaca) July 4, 2024



A csoport teljes neve Antifasiszta Ifjú Gárda, míg a francia sajtóban az ügy kapcsán csak Ifjú Gárdaként emlegetik (magyar fordításban Fiatal Gárdaként olvashatunk róluk, míg az Ifjú Gárda felidézi a Magyarországon korábban működő, pártállami, militarista, kommunista ifjúsági szervezet nevét – a szerk.). Az úgynevezett „antifasiszta” szervezet hosszabb ideje törvénytelenül működik, ugyanis „erőszakos cselekmények ” miatt 2025-ben feloszlatta Bruno Retailleau akkori belügyminiszter.

A csoport támadásai – melyekről több videó is készült – számos vonásukban hasonlítanak a Budapesten, 2023-ban elkövetett támadássorozathoz:

az arcukat símaszkkal elfedő agresszorok csoportosan, lesből rohannak le egy-egy embert,

akit előtte hosszabb ideig követnek, az áldozatot súlyosan összeverik, majd elrohannak. Az Európai Parlamentben a Budapesten embereket agyba-főbe verő Ilaria Salis mellett immár a második olyan szélsőbaloldali képviselőnő ül a képviselői sorokban, aki közvetve vagy közvetlenül érintett az Antifa terrortámadásaiban.

Quentin est décédé ,assassiné par la Jeune Garde antifasciste que votre sale parti LFISLAMISTE soutient . Vous êtes complice d’un assassinat. Le rouge est le sang que vous avez sur les mains. Ne venez pas vous plaindre. 🤬🤬🤬🤮🤮🤮 pic.twitter.com/XV9Es7MsBQ — 🇨🇵 Fabrice. 🇨🇵 (@fabrice_jacot) February 14, 2026

Egy szót sem a szélsőbalról

Quentin D. emlékére összejövetelt jelentettek be Párizsban, vasárnap délután 4 órára.Laurent Nuñez belügyminiszter felszólította a prefektusokat, hogy „fokozzák az éberséget a politikai gyűlések és kampányirodák körül ”. Emmanuel Macron elnök a televízióban elítélte az „erőszak példátlan hullámát” , és „nyugalomra, önmérsékletre és tiszteletre ” szólított fel. A

politikai pályáját a Szocialista Pártban kezdő Macron egyetlen szóval sem ítélte el sem a szélsőbaloldalt,

sem az Antifa szervezeteit, melyeket Magyarországon és az Egyesült Államokban terrorszervezetté nyilvánítottak.

