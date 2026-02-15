Budapest előtt Pozsonyban járt az amerikai külügyminiszter, kiderült a tárgyalás legfőbb témája

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Marco Rubio vasárnap Pozsonyban tett látogatásán, amelynek során az amerikai külügyminiszter Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt – jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15–16-án.

A Robert Fico és Marco Rubio vasárnapi találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson

a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről

ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is.

Elmondta: a találkozó során szó esett arról is, hogy

Szlovákia a korábbi megrendelésein felül további négy F-16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette,

valamint felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz-ukrán béketárgyalások összefüggésében is.

Marco Rubio, akinek személyében negyedik alkalommal látogatott amerikai külügyminiszter Szlovákiába az ország megalakulása óta, a nap folyamán Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott.

A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával kapcsolatos terveit.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi tárgyalásai után tartott sajtóértekezlet végén 2026. február 15-én. (Fotó: MTI/AP pool/Alex Brandon)