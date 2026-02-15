Budapest előtt Pozsonyban járt az amerikai külügyminiszter, kiderült a tárgyalás legfőbb témája

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15–16-án.
A Robert Fico és Marco Rubio vasárnapi találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson
a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről
ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.
Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is.
Elmondta: a találkozó során szó esett arról is, hogy
Szlovákia a korábbi megrendelésein felül további négy F-16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette,
valamint felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz-ukrán béketárgyalások összefüggésében is.
Marco Rubio, akinek személyében negyedik alkalommal látogatott amerikai külügyminiszter Szlovákiába az ország megalakulása óta, a nap folyamán Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott.
A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával kapcsolatos terveit.
Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi tárgyalásai után tartott sajtóértekezlet végén 2026. február 15-én. (Fotó: MTI/AP pool/Alex Brandon)