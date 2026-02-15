Átmeneti napsütés, tartós hideg – érkezik az éjszakai mínusz

Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a Dunántúlon nagyobb területen a nap is legalább néhány órára kisüthet, ugyanakkor az ország többi részén nagyrészt felhős marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható - a legtöbb helyen napközben tovább, estére nagyrészt fagypont alá csökken a hőmérséklet, késő estére -5, +2 fok közé hűl a levegő – írja a HungaroMet.

Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a Dunántúlon nagyobb területen a nap is legalább néhány órára kisüthet, ugyanakkor az ország többi részén nagyrészt felhős marad az idő. Elsősorban hazánk déli, délkeleti felén várható további csapadék, amely késő délutánra gyengül, szűnik, de előtte az esőt, záport átmenetileg havas eső, havazás válthatja fel. Ugyanakkor a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közötti sávban továbbra is kialakulhatnak záporok, hózáporok.

Forrás: HungaroMet

Az északias szelet sokfelé kísérik erős, főként a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések – a szélre érzékeny hegyvidéki helyeken 100 km/h feletti széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható – a legtöbb helyen napközben tovább, estére nagyrészt fagypont alá csökken a hőmérséklet. Késő estére -5, +2 fok közé hűl a levegő.

Forrás: HungaroMet

Északkeleten is átmenetileg csökken a felhőzet, majd ott is, mint a derült Dunántúlon a hajnali, reggeli órákra újra befelhősödik az ég. A Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közti sávban is megszűnnek a hózáporok.

Forrás: HungaroMet

Az északias szél fokozatosan csillapodik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -1 fok között alakul, helyenként ennél hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)