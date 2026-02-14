Műsorújság
Visszahívtak két ásványvizet, a Nébih azt kéri a vásárlóktól, ne fogyasszák el ezeket a termékeket

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.14. 12:08

| Szerző: hirado.hu
Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét – Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft.

az „AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes” elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza. A Magyarvíz Kft. pedig az „Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes” nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza,

amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján – írták.

víz Nébih Magyarország

