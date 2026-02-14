„Valóban ezt az utat akarod járni?” – tette fel a kérdést Magyar Péternek a volt lengyel igazságügyi miniszter, miután a Tisza elnöke Donald Tuskkal találkozott

„A kormányváltást követően Magyarország és Lengyelország azonnal újjáépíti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatait Lengyelországgal” – írta a Magyar Péter az X közösségi portálon, akinek találkozójára bigniew Ziobro, a Magyarországon politikai menedékjogban részesített lengyel ellenzéki képviselő, korábbi igazságügyi miniszter is reagált.

„Baráti tárgyalást folytattunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Münchenben. Egyetértettünk abban, hogy mind Magyarországnak, mind Lengyelországnak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a mielőbbi orosz-ukrán békekötés elősegítéséért” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke az MTI híradása szerint, utalva arra, hogy mindketten részt vettek a müncheni biztonságpolitikai fórumon.

Hozzátette: abban is megállapodtak, hogy új lendületet adnak a visegrádi négyek együttműködésének, amelyben rajtuk kívül még Szlovákia és Csehország vesz részt. Egyetértettek abban is, hogy tovább kell erősíteni Európa külső határainak védelmét. Kiállnak az európai versenyképesség javítása és a transzatlanti kapcsolatok erősítése mellett – írta.

Magyar Péter szerint Donald Tusk biztosította őt afelől, hogy Lengyelország „a korrupció felszámolását követően” támogatni fogja a Magyarországnak járó nyolcezermilliárd forint értékű uniós támogatás felszabadítását.

Magyar Péter közlése szerint tájékoztatta a lengyel kormányfőt arról, hogy a Tisza és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Hozzátette, hogy meghívta Tuskot Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és kijelentette, hogy a Tisza-kormány beiktatását követő első külföldi útja Varsóba fog vezetni.

„Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság!”

– zárta posztját Magyar Péter. „Egyesek Varsót szerették volna olyanná tenni, mint Budapest. Most Budapest szeretne olyan lenni, mint Varsó” – írta Donald Tusk válaszul szintén az X-en.

Magyar Péter bejegyzésére Zbigniew Ziobro, a Magyarországon politikai menedékjogban részesített lengyel ellenzéki képviselő, korábbi igazságügyi miniszter is reagált az X felületén. Úgy fogalmazott: „Péter, elmondtad-e a magyaroknak a teljes igazságot, azt, hogy milyen állapotban van Lengyelország két évvel Donald Tusk kormányra lépése után?”.

„Elmondtad-e, mennyire csalódottak azok, akik hittek a választási ígéreteiben?”– fűzte hozzá, rámutatva a magas lengyelországi energiaárakra, a vállalkozók nehéz helyzetére, arra, hogy Lengyelországban az egyik legnagyobb arányú a fiatalok munkanélküliségi rátája az európai országok közül.

„Könnyű Európában ide-oda repülni, találkozni az európai néppártbeli barátokkal, széles mosollyal pózolni a fotókon, és élvezni a tapsot”

– írta Ziobro.

Mint fogalmazott, sokkal nehezebb lesz később „az emberek szemébe nézni, miközben a háztartási számlák az egekbe szöknek, az adók emelkednek, és a szép ígéretek csupán üres szlogennek bizonyulnak”.

„Valóban ezt az utat akarod járni?”

– kérdezte Ziobro, majd kijelentette: ha igen, akkor szerinte Magyar Péter „ugyanazokkal a mesékkel eteti a magyarokat”, mint Tusk, miközben mindketten „igazából azt teszik, amit Brüsszel mond nekik”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Münchenben 2026. február 13-án. (Fotó: Facebook)