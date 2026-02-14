„Valóban ezt az utat akarod járni?” – tette fel a kérdést Magyar Péternek a volt lengyel igazságügyi miniszter, miután a Tisza elnöke Donald Tuskkal találkozott

„Baráti tárgyalást folytattunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Münchenben. Egyetértettünk abban, hogy mind Magyarországnak, mind Lengyelországnak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a mielőbbi orosz-ukrán békekötés elősegítéséért” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke az MTI híradása szerint, utalva arra, hogy mindketten részt vettek a müncheni biztonságpolitikai fórumon.
Hozzátette: abban is megállapodtak, hogy új lendületet adnak a visegrádi négyek együttműködésének, amelyben rajtuk kívül még Szlovákia és Csehország vesz részt. Egyetértettek abban is, hogy tovább kell erősíteni Európa külső határainak védelmét. Kiállnak az európai versenyképesség javítása és a transzatlanti kapcsolatok erősítése mellett – írta.
Magyar Péter szerint Donald Tusk biztosította őt afelől, hogy Lengyelország „a korrupció felszámolását követően” támogatni fogja a Magyarországnak járó nyolcezermilliárd forint értékű uniós támogatás felszabadítását.
Magyar Péter közlése szerint tájékoztatta a lengyel kormányfőt arról, hogy a Tisza és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Hozzátette, hogy meghívta Tuskot Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és kijelentette, hogy a Tisza-kormány beiktatását követő első külföldi útja Varsóba fog vezetni.
„Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság!”
– zárta posztját Magyar Péter. „Egyesek Varsót szerették volna olyanná tenni, mint Budapest. Most Budapest szeretne olyan lenni, mint Varsó” – írta Donald Tusk válaszul szintén az X-en.
Magyar Péter bejegyzésére Zbigniew Ziobro, a Magyarországon politikai menedékjogban részesített lengyel ellenzéki képviselő, korábbi igazságügyi miniszter is reagált az X felületén. Úgy fogalmazott: „Péter, elmondtad-e a magyaroknak a teljes igazságot, azt, hogy milyen állapotban van Lengyelország két évvel Donald Tusk kormányra lépése után?”.
„Elmondtad-e, mennyire csalódottak azok, akik hittek a választási ígéreteiben?”– fűzte hozzá, rámutatva a magas lengyelországi energiaárakra, a vállalkozók nehéz helyzetére, arra, hogy Lengyelországban az egyik legnagyobb arányú a fiatalok munkanélküliségi rátája az európai országok közül.
„Könnyű Európában ide-oda repülni, találkozni az európai néppártbeli barátokkal, széles mosollyal pózolni a fotókon, és élvezni a tapsot”
– írta Ziobro.
Mint fogalmazott, sokkal nehezebb lesz később „az emberek szemébe nézni, miközben a háztartási számlák az egekbe szöknek, az adók emelkednek, és a szép ígéretek csupán üres szlogennek bizonyulnak”.
„Valóban ezt az utat akarod járni?”
– kérdezte Ziobro, majd kijelentette: ha igen, akkor szerinte Magyar Péter „ugyanazokkal a mesékkel eteti a magyarokat”, mint Tusk, miközben mindketten „igazából azt teszik, amit Brüsszel mond nekik”.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Münchenben 2026. február 13-án. (Fotó: Facebook)