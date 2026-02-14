Titkos, a háború kezdete óta nem látott mozgósítást hajthat végre Putyin

Vlagyimir Putyin új, titkos mozgósítást indíthat, hogy pótolja az ukrajnai harctéren elszenvedett veszteségeit, miközben a fronton a napi előrenyomulás mindössze 15–75 métert tesz ki. Eközben Ukrajna helyi ellentámadásokat indított a frontvonal menti összeköttetések helyreállítására, és orosz területen is célzott csapásokat hajt végre a katonai létesítmények ellen. Donald Trump szerint a béke Ukrajnában teljes mértékben Volodimir Zelenszkij kezében van, és neki kell lépnie a háború lezárása érdekében.

Titkos mozgósítást hajthat végre Putyin

Az Unian beszámolója szerint az orosz hadsereg nem képes elegendő számú önkéntest toborozni ahhoz, hogy pótolja az ukrajnai harctéren elszenvedett veszteségeket, még úgy sem, hogy börtönökből és különböző harmadik világbeli országokból is verbuvál katonákat. A lap adatai szerint Oroszország fronton elszenvedett veszteségeit havi mintegy 35 000 főre becsülik.

A cikk arra is rámutat, hogy bár az orosz erők lassan továbbra is előrenyomulnak, előrehaladásuk üteme rendkívül csekély: egyes szektorokban mindössze napi 15–75 métert tesz ki.

A lap hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Putyin jelenleg úgynevezett „rejtett mozgósítást” hajthat végre.

A korábban félévente, egy-egy alkalommal mintegy 130 000 főt érintő sorozási ciklusokat egy folyamatos toborzási rendszer váltotta fel.

Ennek célja, hogy elrejtsék a ténylegesen behívott férfiak számát. Az információk szerint a tartalékosokat – akiket rendszerint infrastruktúra-védelmi és hátországi feladatokra osztanak be – valójában harcoló alakulatokhoz irányítják.

A beszámoló hangsúlyozza, hogy ez az új, rejtett mozgósítás még a 2022-ben végrehajtott részleges mozgósításnál is nagyobb lehet, ezért a Kreml igyekszik azt titokban tartani. A lap szerint nem zárható ki, hogy az orosz elnök stratégiája az időhúzásra és a kitartásra épül, abban bízva, hogy képes lesz túlélni a nyugati politikai egységet. Mint írják, ha Putyinnak sikerül elkerülnie egy újabb, politikailag kockázatos, nyílt mozgósítási hullámot, az orosz elnök arra számíthat, hogy az idő az ő oldalán áll.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a moszkvai Kremlben 2026. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev)

A cikk párhuzamot von az első világháborúval is, amikor is az elhúzódó európai patthelyzet és a belső gazdasági nehézségek 1917-ben rendszerváltáshoz vezettek Oroszországban. Az elemzés szerint Oroszország nem képes a végtelenségig folytatni a háborút, így Ukrajna győzelme lehetséges, azonban csak abban az esetben, ha Európa továbbra is – tartósan és egységesen – támogatja őket.

Oroszország ismét megtámadta Odesszát

Az orosz hadsereg már napok óta drónokkal támadja Odesszát. Február 14-én éjjel ismét megtámadták a várost, melynek következtében egy ház lerombolódott, egy 75 éves nő pedig meghalt – számolt be róla szintén az Unian.

Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat regionális sajtóosztálya szerint a dróncsapás tüzet okozott, amelyet már eloltottak. Hozzátették: a közeli melléképületek és magánházak ablakai is megrongálódtak.

A helyszínen az állami katasztrófavédelmi szolgálat egyik pszichológusa is jelen volt, aki támogatást nyújtott azoknak, akik elveszítették szeretteiket.

Támadás érte emellett Kijev megyét is. A megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.

Ukrajna ellentámadást indított, miután Oroszországot leválasztották a Musk-féle Starlinkről

Az ukrán fegyveres erők helyi ellentámadásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy helyreállítsák az összeköttetést a frontvonal menti állások között a déli Dobropillja és az északi Varvarivka térségében – számolt be róla a The Telegraph az Institute for the Study of War (ISW) adataira hivatkozva.

Mindez azt követően történik, hogy az oroszok számára megtiltották az Elon Musk-féle Starlink termináljainak használatát. Egy ukrán tiszt már február 9-én arról számolt be, hogy mióta az oroszok elveszítették a Starlink műholdas kapcsolatot, az ukrán hadsereg kevesebb ellenséges drónt észlel a hátországban. Az ISW szerint az orosz egységek közel 90 százaléka kommunikációs nehézségekkel szembesült, miután a szolgáltatást a hónap elején lekapcsolták. Emellett az orosz kommunikációt az is gyengítette, hogy a Kreml új korlátozásokat vezetett be a Telegram használatára, amelyet az orosz katonák széles körben alkalmaznak az ukrajnai háború során.

A térképeken Ternuvate, Dobropillja és Zaliznyicsne közelében, illetve a Dnyipropetrovszki és a Zaporizzsjai területek határának közelében mutatnak ellentámadásokat.

A beszámoló szerint a helyi ellentámadások mellett Ukrajna fokozta az Oroszország területén lévő katonai létesítmények elleni csapásokat is. Ukrajna például Flamingó típusú cirkálórakétákkal támadta meg az orosz hadsereg egyik legnagyobb lőszerraktárát, amely Volgográd közelében található, valamint egy rakétagyárat a Tambovi terület területén.

„Az ukrán erők továbbá mintegy 6000 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg Szudzsa térségében, a Kurszki terület ben, ami Moszkva egyik legnagyobb veszteségének számít eddig”

– írta a lap.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint péntek éjjel mintegy két tucat ukrán drónt lőttek le Oroszország felett. A Ria.ru beszámolója szerint 13 drónt a Krím felett, kettőt az Orjoli területben, egy-egy eszközt pedig az Asztraháni terület, a Brjanszki terület, a Kurszki terület és a Lipetszki terület térségében, valamint a moszkvai régióban semmisítettek meg.

Trump szerint a béke Zelenszkijn múlik

Donald Trump újságírók előtt beszélve elmondta, szerinte az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében. Mint fogalmazott:

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el”.

Kiemelt kép: Az ukrán fegyveres erők 65. önálló gépesített dandárjának képén a dandár katonái távoznak a frontvonalról a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2026. február 10-én (Fotó: MTI/EPA/65. gépesített dandár)