Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök totális félreértésben van

„Zelenszkij elnök totális félreértésben van: Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk!” – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Volodimir Zelenszkij szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián tett sértő megjegyzéseket a magyar miniszterelnökre egy panelbeszélgetésen.

Szijjártó Péter hozzátette, „hiába tesz önmagát minősítő, bunkó megjegyzéseket Orbán Viktorra, hiába szövetkezik Brüsszellel, hiába támogatja a Tisza Pártot, mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra”.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Volodimir Zelenszkij szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián tett durva, sértő megjegyzéseket a magyar miniszterelnökre, amikor egy panelbeszélgetésen úgy fogalmazott:

„Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira”.

Az ukrán elnök ezekkel a megjegyzésekkel próbálta érzékeltetni, miért is kellene szerinte Magyarországnak hálásnak lennie, amiért Zelenszkij szerint az ukránok védik Európát, miközben – ahogy írtunk erről a hirado.hu oldalán – Donald Trump elnök a minap kemény felszólítást intézett Volodimir Zelenszkij elnökhöz, hogy tegyen lépéseket a béke felé, miközben szerinte Ororszország már készen áll a megállapodásra.

Kimelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)