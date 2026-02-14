Szijjártó Péter: Kapitány alelnök úr mai hozzászólása is azt bizonyítja, hogy nagyon másként néz ki az élet a Shell-részvények stócai mögül

„Kapitány alelnök úr mai hozzászólása is azt bizonyítja, hogy nagyon másként néz ki az élet a Shell-részvények stócai mögül” – írta a külgazdasági és külügyminiszter szombati Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter hozzátetette, „Kapitány alelnök úr valóságlátását minden bizonnyal az homályosítja el, hogy a Shell és annak részvényesei nem tudnak Magyarországon nyerészkedni a háború éveiben”.

„A Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét”

– írta.

„Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől”

– fogalmazott Szijjártó Péter.

„Április 12-én ez a tét: a nemzetközi nagytőke és Brüsszel el tudja-e venni a magyaroktól a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét”

– írta a miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszédében, a Várkert Bazárban arról beszélt – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, hogy „a baloldal, amely most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal”.

„A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van”

– összegzett Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)