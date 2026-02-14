Orbán Viktor: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

„Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani” – jelentette ki szombaton a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a „Brüsszeli Birodalom” zászlaját,

a Tisza Párt pedig „egyenesen brüsszeli kreálmány”

– mondta.

Emlékeztetett: a Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, „élükön Herr Weberrel” – utalt a Néppárt vezetőjére, hozzátéve: „a Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett”. Újdonságként említette azonban, hogy

a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

„Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy

Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani”

– fogalmazott.

Hozzátette: a baloldal, „amely most Tisza Kft. néven fut”, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal.

„A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van”

– összegzett.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)