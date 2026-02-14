Orbán Viktor az évértékelőn: 2025-ben a háború folytatódott, mi ellenálltunk és kimaradtunk

Két hónappal az országgyűlési választások előtt a budapesti Várkert Bazárban tartja huszonhetedik évértékelő beszédét szombaton Orbán Viktor miniszterelnök. A teltházas eseményen a kormányfő támogatói részt vesznek.

Cikkünk frissül!

Beszéde elején a miniszterelnök gratulált a harminc évvel ezelőtt megalakult Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, majd hozzátette: mindenkit az izgat, hogy mi lesz itt 2026-ban. Orbán Viktor ugyanakkor úgy véli, hogy először el kell számolni a 2025-ös évvel.

Ennél a résznél megemlítette, hogy tavaly is folytatódott az orosz–ukrán háború, azonban az új amerikai elnök érkezésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Orbán Viktor úgy látja, ha korábban is Donald Trump lett volna, nem tör ki a háború.

„Azonban nem ő volt az elnök, hanem a demokrata Joe Biden, aki az összes európai országot belepréselte a háborúba. Kivéve egyet, Magyarországot, mert mi ellenálltunk és kimaradtunk”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a veszély szerinte nagy, „mivel Brüsszel naponta próbálkozik, a Tisza már be is jelentette, hogy beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába. Ez nem törtéhet meg és sohasem hárulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat.”

„Amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is”

Orbán Viktor beszédében a kormányzat különböző eredményeire is kitért, amelyek közül kiemelte a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, a családtámogatási rendszert, az infláció megfékezését és a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászat megindítását. Azt is hozzátette: „Amit vállalunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is.”

Orbán Viktor kiemelte: vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban. Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Hangsúlyozta: Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan. Megjegyezte továbbá, hogy vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2 százalék volt az infláció.

„Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás – „mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére”

– tette hozzá.

Arról is beszélt: vállalták, hogy hajtóvadászatot indítanak és levadásszák a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot. Orbán Viktor ennél a résznél elmondtam, hogy több mint tízezer büntetőeljárást indítottak, 50 tonna drogot és alapanyagot vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltak le kábítószerkereskedelemhez köthető vagyont.

„Vállaltuk és megcsináltuk”

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédet tart 2026. február 14-én a budapesti Várkert Bazárban. (Fotó: Kaiser Ákos, Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kabinetiroda)