Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem küld fegyvert Ukrajnába, és nem vihetik el a pénzét, valamint a fiataljait a szomszédos országba – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelőjében.

Orbán Viktor az évértékelőn azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében – mutatott rá.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat;

Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.

Kifejtette,

kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették.

Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatok küldenek Ukrajnába – sorolta.

Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.

„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt” – fogalmazott, úgy folytatva,

most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit.

Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

„Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)