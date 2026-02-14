Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Orbán Viktor az évértékelőn azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében – mutatott rá.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat;
Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.
Kifejtette,
kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették.
Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatok küldenek Ukrajnába – sorolta.
Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.
„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt” – fogalmazott, úgy folytatva,
most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit.
Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.
„Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!” – hangsúlyozta.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)