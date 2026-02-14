Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz

„A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése”. Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben „nálunk rend van és biztonság,

Magyarország Európa legbiztonságosabb országa”.

„Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: „az elvesztett csaták és háborúk utánaz ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba.”

„Hát nem!” – szögezte le, hangsúlyozva, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. „Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást” – mondta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)