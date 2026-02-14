Nyílméreggel ölték meg Alekszej Navalnijt a brit külügyminisztérium szerint

A brit külügyminisztérium szombati bejelentése szerint nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust.

A londoni külügyi tárca által ismertetett közlemény szerint – amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott – a két éve elhunyt ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.

A brit külügyminisztériumi tájékoztatás megfogalmazása szerint csak az orosz államnak voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva. A tárca szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) „szemérmetlen megsértésével” szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.

A kimutatott méreganyag természetes formájában nem található meg Oroszországban, így a Navalnij szervezetében kimutatott toxin jelenlétének nincs olyan magyarázata, amely Oroszország vétlenségét bizonyítaná, mert Navalnij esetleg maga okozta volna saját mérgezését – áll a közleményben.

A brit külügyminisztérium nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához. A közlemény szerint ugyanakkor Nagy-Britannia Németországgal, Franciaországgal, Svédországgal és Hollandiával együttműködve dolgozott az igazság kiderítésén, és az öt ország most már tudja, hogy „az ellenzéktől rettegő” Oroszország ezt a halálos méreganyagot alkalmazta Navalnij ellen.

A tárca közölte: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) arról, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt. A szombati brit külügyi közlemény felidézi, hogy Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban az Angliában élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt.

A minisztérium részletek ismertetése nélkül azzal is vádolja Oroszországot, hogy az orosz fegyveres erők rendszeresen használnak vegyi fegyvereket az ukrajnai hadszíntéren. „Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy Oroszország – 2017-ben tett bejelentésével ellentétben – nem semmisítette meg vegyifegyver-készleteit, és szerződéses kötelezettségei ellenére nem mondott le a biológiai fegyverekről sem” – áll a brit külügyminisztérium szombati közleményében.

A tárca szerint „a Kreml azt hiszi, hogy titokban és következmények nélkül fejleszthet ilyen fegyvereket, de ebben téved”.

Kiemelt kép: Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikus egy 2021-es felvételen. (Fotó: MTI/EPA/Babuskinszkij kerületi bíróság)