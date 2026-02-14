„Nem kapaszkodunk egymásba, csak együtt vagyunk” – Marton Éva vallomása a házasságról

Házasságról mesélt őszinte és személyes hangvételben Marton Éva a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című reggeli műsorában hallható Napi jegyzet című műsorban a házasság hete alkalmából. A Magyar Szent István-renddel kitüntetett operaénekes megismerkedésük története mellett arról a biztonságos, támogató háttérről is beszélt, amelyet férje teremtett meg neki azért, hogy művészi pályája kiteljesedhessen.

A történet 1963 nyarán kezdődött. Marton Éva akkor még elsőéves zeneakadémiai hallgató volt, amikor egy vidéki fellépést követően kínzó gyomorgörcs miatt az éjszakai orvosi ügyeletre ment Budapesten. Az ügyeletes orvos Marton Zoltán volt. A találkozás pillanata máig elevenen él emlékezetében, mint mondja: az első beszélgetés olyan természetes volt, mintha régóta ismerték volna egymást. „Először csak azt éreztem, hogy biztonságban vagyok” – idézte fel a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas operaénekes. Mire hazament, már világosodott, de a történet csak akkor kezdődött igazán. Reggel csöngettek. Zoltán az ügyelet után átment, hogy megkérdezze, jobban van-e.

Két nappal később a Szentkirályi utcai Kati presszóban találkoztak újra. Ott, jelképesen vérüket a borba csepegtetve „véd- és dacszövetséget” kötöttek.

Két hét múlva a fiatal orvos már formálisan is megkérte a kezét a művész édesapjától. 1965. szeptember 4-én összeházasodtak – és ezzel elindult közös életük, amelyben a név is közössé vált. Marton Éva felvette férje családnevét, amely – ahogy fogalmazott – „magában hordozza a közös munka és erőfeszítés történetét”. A művésznő felidézte férje egyik mondatát is, amely egész pályáját meghatározta: „A Jóisten kivételes tehetséggel áldott meg. Kötelességed ezt az emberiség szolgálatába állítani, és ezért mindent meg kell tennünk.”

Marton Éva szerint ez a mondat nemcsak támogatás volt, hanem közös életfilozófia. Világsikerekkel teli pályáját – minden nehézségével együtt – azért tudta harmóniában megélni, mert a kapcsolatuk kezdettől fogva szövetség volt, nem verseny. A műsorban a művésznő különösen szép gondolattal foglalta össze a hosszú házasság lényegét: „Mi nem kapaszkodunk egymásba, csak együtt vagyunk.”

Ez az együttlét ma már nemcsak kettőjük története. Családjuk több generációra bővült: gyermekek, unokák, dédunokák veszik körül őket. Az idő gyorsan telt – mondta –, de a közös élet szépsége mindvégig megmaradt.

Marton Éva, személyes jegyzete meghallgatható a hirado.hu oldalon.

Marton Éva Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas operaénekes