Műsorváltozás: Maurer Dórára emlékezik a közmédia

A február 14-én elhunyt Maurer Dóra korszakalkotó munkássága előtt tiszteleg a közmédia. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, festő és filmkészítőre kétrészes portrésorozattal emlékezik február 15-én délután az M5 kulturális csatorna.

Maurer Dóra munkássága rendkívül sokrétű volt: a festészet és a grafika mellett rézkarcokat készített, valamint jelentős alkotásokat hozott létre a fotó és a kísérleti film területén is. Életműve meghatározó szerepet játszott a konceptuális művészet, a geometrikus absztrakció, valamint a kísérleti film hazai és nemzetközi elismertetésében.

Fotó: MTI/Cseke Csilla