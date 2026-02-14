Műsorváltozás: Maurer Dórára emlékezik a közmédia

Portréműsorral adózik a hazai képzőművészet kiemelkedő mestere, a 88 éves korában elhunyt Maurer Dóra emléke előtt a közmédia. Több évtizedes szakmai pályája előtt tisztelegve az M5 kulturális csatorna február 15-én, vasárnap 15 órától műsorára tűzi A Nagyok – Maurer Dóra című portrésorozat első és második részét. A műsorban megismerhetik a huszadik század, valamint a kortárs magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotóját.
Maurer Dóra munkássága rendkívül sokrétű volt: a festészet és a grafika mellett rézkarcokat készített, valamint jelentős alkotásokat hozott létre a fotó és a kísérleti film területén is. Életműve meghatározó szerepet játszott a konceptuális művészet, a geometrikus absztrakció, valamint a kísérleti film hazai és nemzetközi elismertetésében.
Fotó: MTI/Cseke Csilla