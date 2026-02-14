Mandiner: Münchenben megszülethet a Zelenszkij–Magyar paktum

A konferencián – amely a nyugati politikai és katonai vezetők találkozóhelye, és ahol az ukrajnai háború támogatása az egyik központi téma – Magyar Péter több európai vezetővel egyeztetett, köztük Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével, akik mind Ukrajna támogatói. Rajta kívül találkozott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel és delegációjával is. A Mandiner szerint ez pedig komoly kérdéseket vet fel a magyar belpolitika nemzetközi dimenziójáról.

Magyar Péter müncheni útja során emellett a német kancellárral is várhatóan találkozik, amivel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője feltett egy kínos kérdést, emlékeztetve a német kormány Ukrajna támogatására vonatkozó álláspontjára, és rákérdezett, miről fog beszélgetni a kancellárral.

Az elmúlt években a müncheni fórum az európai politikai egyeztetések egyik jelentős helyszínévé vált, ahol a résztvevők Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról tárgyalnak. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán szerint a konferencia a közelmúlt diplomáciai eseményei között kiemelt szerepet tölt be, és nem zárható ki, hogy a háttérben szélesebb politikai koordináció is alakul – írja a lap.

Az európai vezetők számára a 2026-os magyarországi választás geopolitikai jelentőséggel bír, különösen az ukrán EU-csatlakozás és a háborús stratégia szempontjából. Magyar Péter éppen azon a napon vett részt az eseményen, amikor az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is jelen volt, aki az „A cselekvőképesek koalíciója? Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása?” című panelbeszélgetésen vett részt.

A Tisza Párt elnöke ezen a programon akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.

