Hamarosan Venezuelába látogathat Donald Trump

Donald Trump a közeljövőben Venezuelába látogathat – erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt pénteken, akiknek többek között elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal, az országot államfőként irányító Dulcy Rodriguez pedig jól végzi a dolgát. Megjegyezte, hogy az együttműködés a caracasi kormánnyal egyben annak elismerését is jelenti Washington részéről.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy nagy olajcégek kezdenek tevékenykedni Venezuelában, az általuk kitermelt kőolajból befolyó összeg nagy része pedig Venezuelába jut és a venezuelai polgárokhoz kerül.

Várható venezuelai útjának időpontjáról Donald Trump elmondta, hogy az egyelőre nincs kitűzve.

Az elnök pénteken Fort Bragg katonai támaszpontra, az amerikai különleges erők központjába látogatott, ahol beszédet mondott, és találkozott a Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi letartóztatásában részt vett amerikai katonákkal is.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy

az elnök utasítására az Egyesült Államok pénteken elsődleges fontosságú orvosi eszközökből álló humanitárius segítséget küldött Venezuelába részeként az amerikai adminisztráció három szakaszból álló venezuelai stabilizációs, kilábalási és átmeneti tervének részeként.

A segélyszállítmány több mint 6 tonna – olvasható a közleményben.

Az amerikai kormány ugyancsak pénteken jelentette be, hogy a venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt több nagy nemzetközi olajvállalatnak.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump cselekvésre szólította fel Zelenszkijt, aki szerinte egy nagyszerű lehetőséget mulaszthat el

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiavállalatok számára, hogy üzleti megállapodásokat kössön a venezuelai állami olajvállalattal a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.) többi között kitermelésre, és egyéb beruházásokra.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök újságírók kérdéseire válaszol az elnöki gép fedélzetén 2026. február 6-án, útban a floridai Mar-a-Lago birtokára (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)