Halálos baleset Győrben, totálkárosra tört egy Aston Martin a város egyik legforgalmasabb útján

Halálos közlekedési baleset történt Győrben szombaton a Szent István úton. Egy idős nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Súlyos közlekedési balesethez riasztották a Katasztrófavédelem munkatársait szombaton délelőtt Győrben. A baleset a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon történt – számolt be – írja a Kisalföld.

A helyi hírportál információi szerint egy Aston Martin sportautó tört össze a súlyos baleset során. Kiemelték, hogy a város hivatásos tűzoltói a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen.

Az Országos Mentőszolgálat a Kisalfold.hu-nak elmondta, hogy a helyszínről egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba.

A baleset következtében

egy 80 év körüli nő sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com