Folytatódik a drogcsempészet elleni harc: az USA újabb halálos csapást mért egy feltételezett kábítószer-kereskedő hajóra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.14. 07:21

Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak – derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.

Az X-en közzétett, hírszerzési információkra hivatkozó tájékoztatás szerint a hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt”. A Southcom az üzenetéhez videófelvételt is mellékelt.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban több tucatnyian haltak meg.

