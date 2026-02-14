Érdemes kihasználni a jó időt még a vasárnapi lehűlés előtt

A délkeletiről keletire, majd estétől északiasra forduló szél megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket északkeleten mérhetünk.

Késő estére 1 és 10 fok közé hűl le a levegő. Döntően borult lesz az ég, és délnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható eső, záporeső, mely az éjszaka második felében északnyugat felől elkezdhet havas esőbe, havazásba váltani, miközben csökken a csapadékhajlam. Nagyobb mennyiségű eső délkeleten valószínű. Az északiasra forduló szél a Dunántúlon és hajnaltól északkeleten is egyre jobban megerősödik, viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de északnyugaton ennél kissé hidegebb is lehet.

A vasárnapi lehűlést egy hidegbetörés okozza, ami miatt bő 10 Celsius-fokkal visszaesik a hőmérséklet – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: jelenleg még az Ibériai-félsziget fölött örvénylik az a ciklon, amely a következő két napban délkelet, kelet felé mozog, közben egyre inkább ki is mélyül. Ennek a légörvénynek a csapadékzónája szombat estétől érkezik meg a Kárpát-medence fölé, ekkor még esőre, záporra kell készülni.

