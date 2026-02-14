Emmanuel Macron: Itt az ideje, hogy Európa rettenthetetlenné váljon

Az Európai Uniónak geopolitikai hatalommá kell válnia, át kell állnia a hosszú távú stratégiai gondolkodásra, ennek keretében képesnek kell lennie a mélységi támadásokra, és fel kell mérnie, hogy a francia nukleáris elrettentő erő miképpen illeszthető bele a blokk leendő biztonsági architektúrájába – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök pénteken a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében.

Macron visszautasította azt a vádat, hogy Európa hanyatlóban volna, védelmébe vette azt a törekvését, hogy le kell leplezni a hamis információkat és le kell törni a közösségi média túlkapásait, mert szerinte ezek ártanak a nyugati demokráciáknak.

„Itt az ideje, hogy rettenthetetlenné váljunk, hogy Európa erős legyen. Európának geopolitikai hatalommá kell válnia, mert eddig ez nem volt benne a génjeinkben”

– jelentette ki.

Európának még abban az esetben is egy agresszív Oroszországgal kell számolnia, ha megállapodás születik az ukrajnai háború lezárásáról. Nem engedhet az orosz követeléseknek, és nem engedheti meg, hogy csak egy rövid távú megállapodás legyen vele, amely nem oldja meg a fő problémákat – mondta a francia elnök.

Ki kell alakítani az együttélés szabályait Oroszországgal, hogy minimálisra lehessen csökkenteni a konfrontáció veszélyét

– tette hozzá.

Az európaiaknak saját gondolkodásuk és érdekeik mentén neki kell látniuk feladataik elvégzéséhez. „Úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk bele egy tanácskozássorozatba, amelyet (mi franciák) brit és német kollégáinkkal már elkezdtünk, de most már szélesebb körben! Át kell alakítanunk az európai biztonsági architektúrát, mert a régit még a hidegháború idején tervezték és alkották meg, és azt nem modernizáltuk” – mondta Macron.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 13-án (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)