Elemző: Kialakult egyfajta nemzeti egység, széles a támogatottsága a plusz kéthavi nyugdíjnak és a rezsistopnak

A 13. és a 14. havi nyugdíjról kialakult egyfajta nemzeti egység és széles támogatottság, a rezsistopot pedig az emberek kétharmada felelősségteljes döntésnek tartja – derül ki a Nézőpont Intézet és a közmédia együttműködése alapján készült felmérésből, amelynek eredményeit az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában ismertette Pálfalvi Milán elemző.

Az elemző hangsúlyozta: a 13. havi nyugdíjról a válaszadók 74 százaléka van jó véleménnyel. A magas értéket Pálfalvi Milán azzal indokolta, hogy a juttatás már bejáratott, megszokott, míg a 14. havi nyugdíj 62 százalékos támogatottsága azért alacsonyabb kicsivel, mert ez még egy új intézkedés.

Az ellenzéki szavazók is támogatják és 13. és 14. havi nyugdíjat, ez derül ki a Nézőpont és az MTVA együttműködésében készült kutatásból

A széles társadalmi egyetértés azt mutatja, hogy a magyarok örülnek annak, hogy biztosítják a nyugdíjak reálértékének megmaradását, és ezen felül az extra nyugdíjat is megkapják az idősek, valamint azt is látják, hogy a kormány anyagiakban is kifejezi az idősek iránti megbecsülést – jelezte. Hozzátette: a nyugdíjasok voltak azok, akik aktív korukban, aktív idejükben hozzájárultak ahhoz, hogy az ország épüljön.

Emlékeztetett:

a 13. havi nyugdíjat, amit a szocialisták korábban elvettek, a kormány vissza tudta vezetni, és bevezették a 14. havi nyugdíjat is.

Pálfalvi Milán szerint az, hogy Magyarországon egymillióval több munkahely van, mint 2010-ben, már önmagában elégséges ahhoz, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj fedezete biztosított legyen, de látni kell azt is, hogy a költségvetés keretein belül van mozgástere a kormánynak. Példaként említette, hogy a rezsicsökkentésnél a multinacionális cégek megadóztatásán keresztül tudja az egyensúlyt megtartani a kormány.

Az elemző arról is beszélt, hogy

a 13. és 14. havi nyugdíjak a fogyasztást is felpörgetik, ami megint csak jó hatással van a gazdaságra.

Pálfalvi Milán ismertette a kutatás másik kérdésének eredményét is: a válaszadók kétharmada ítélte jó döntésnek a rezsistopot. Azt mondta: ez egy felelősségteljes döntés volt, amely azt mutatja, hogy a kormány felelősséget vállal minden krízishelyzetben.

A rendkívüli hideg miatt megnövekedett rezsiköltségekre is azonnal reagált a kormány

– tette hozzá.

Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy a válsághelyzeteket a kormány mindig jól kezelte, ezzel szemben 2010 előtt a korábbi kormányok félrekezelték vagy nem kezelték a válságokat. Felidézte, amikor teljesen felkészületlenül érte az egész országot az a vihar, amelyben emberek haltak meg augusztus 20-án.

Pálfalvi Milán a műsor végén arra is rámutatott, hogy a kormány mindig a magyar érdek mentén kezelte a válsághelyzeteket, ezt látni a háború kérdésében is.

Kiemelt kép: A februári, a 13. havi és a 14 havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)