Donald Trump cselekvésre szólította fel Zelenszkijt, aki szerinte egy nagyszerű lehetőséget mulaszthat el

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Zelenszkij eközben továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy népszavazás nélkül nem köthet olyan megállapodást Vlagyimir Putyinnal, amely megváltoztatná Ukrajna határait – ezzel eleget téve az orosz elnök központi követelésének – írja a New York Post. A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián (MSC) Trumpnak válaszolva Zelenszkij azt állította, hogy az ukrán nép „90 százaléka ellenzi a mostani választásokat”, mert úgy érzik, hogy a külföldön élő állampolgárok és a fronton szolgáló katonák számára túl nehéz lenne leadni a szavazatukat.

„Ha Trump elnök megpróbálja rávenni Putyint, hogy két-három hónapos fegyverszünetet rendeljen el, akkor mi megtartjuk a választásokat”

– nyilatkozta Zelenszij a Politico riporterének.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)