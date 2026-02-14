Dobrev Klára: Komplex környezetvédelmi törvénycsomagot készített a DK

Elkészült a Demokratikus Koalíció (DK) 13. törvényjavaslata: egy komplex környezetvédelmi törvénycsomag, amelynek szomorú aktualitást ad a gödi Samsung-gyár ügye – mondta a DK elnöke a szombaton online közvetített sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a DK környezetvédelmi törvénycsomagját a kormányváltás utáni új országgyűlés első ülésén be fogják nyújtani. Az ellenzéki politikus kiemelte, először is

teljes akkumulátorgyár-stopot hirdetnek, nem épülhet többet akkumulátor gyár Magyarországon.

Szerinte ezek a gyárak bizonyítottan „fittyet hánynak” a környezet- és munkavédelmi előírásokra, több tízmilliárd forintos állami támogatásokat „nyeltek le”, miközben alig alkalmaznak magyar munkaerőt, és őket is nagyon alacsony fizetésért. Hozzátette, pár tízmillió forintos, „mellényzsebből kifizetett” pénzbírságok helyett,

be fogják zárni a környezetpusztító gyárakat,

mert csak így tudják kordában tartani a kapzsi és felelőtlen nagyvállalatokat. Dobrev Klára elmondta, kettős, környezetvédelmi és munkaügyi hatósági kontrollt vezetnek be, sőt állandó, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzésekre számíthatnak az akkumulátorgyárak.

Mindezek mellett kötelező és folyamatos monitoring rendszert írnak elő, ami a gyárak közelében élő lakosság számára is látható módon mutatja be a kibocsátási adatokat.

A politikus közölte, az emberek érdekében a DK törvényjavaslata azt is szabályozni fogja, hogy a jövőben hol épülhetnek hulladéklerakók az országban, és

nem fog többé sehol hulladéklerakó épülni, ha azt a helyi lakosok egy helyi népszavazáson nem hagyták jóvá.

„A DK 13. törvényjavaslata világos üzenetet küld: Magyarország nem lehet egy ipari kísérleti telep, egy laboratórium az ázsiai nagyvállalatok számára, különösen nem lehet ezeknek a nagyvállalatoknak a szemétlerakata” – jelentette ki Dobrev Klára, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiszta víz nem luxus, a tiszta levegő nem kiváltság, a biztonságos munkahely pedig nem alku tárgya.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a DK 106 országgyűlési képviselőjelöltje előt a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. december 7-én.MTI/Purger Tamás