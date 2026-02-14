Bóka János: A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát

„A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát, és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett” – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton, arra reagálva, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel.

Bóka János a posztját egy kérdéssel indította: „A második müncheni egyezmény?”, A kérdés és azt követő közlemény mellett a miniszter egy fotót is megosztott, amelyen mások mellett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Donald Tusk, Lengyelország kormányfője látható.

Bóka János a lengyel miniszterelnökkel kapcsolatban úgy fogalmazott, ő a hatalomra kerülése után mindent végrehajtott, amit Brüsszelből diktáltak neki. Mint fogalmazott, „boszorkányüldözést indított az ellenzékkel szemben a rendőrség és az ügyészség felhasználásával.”

Ő az, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket.

„Ő az, akinek az igazságügyi minisztere bírákat igazoló bizottságot vezet „a jogállamiság legnagyobb dicsőségére”. Ő Ukrajna egyik leghangosabb támogatója, aki folyamatosan szorgalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Őt ölelgeti most Magyar Péter” – tette hozzá az európai uniós ügyekért felelős miniszter a fotóra utalva.

Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát,

és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett. „Mi ezt nem fogjuk hagyni! A biztos választás a Fidesz!” – jelentette ki Facebook-oldalán Bóka János.

Kiemelt kép forrása: Facebook