Becstelen szavakkal illette Zelenszkij a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktor erélyesen válaszolt

Kerestlen megjegyzésekkel üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktornak a Müncheni Biztonsági Konferencián, szombaton – erről ír az Index. Az ukrán elnök kijelentéseire Orbán Viktor az X-en reagált.

Február 14-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki, szerinte Ukrajna egész Európát védi Oroszországgal szemben, emiatt is érdeke Európának Ukrajna további támogatása – írja az Index. Az ukrán elnök megismételte, szerinte Oroszország nem akar valódi békét, a háborút és az orosz területi követeléseket az 1938-as helyzethez hasonlította, amikor Németország bekebelezte a Szudétavidéket, a mostani Nyugat-Csehországot, amely ekkor Csehszlovákiához tartozott.

Elmondása szerint Ukrajna egész Európát védi Oroszországgal szemben, emiatt is érdeke Európának Ukrajna további támogatása, majd ennek margóján fogalmazta meg a következő, méltatlan megjegyzést:

„Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira”

Az ukrán elnök szavaira Orbán Viktor miniszterelnök az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésben reagált, amikor azt írta:

„Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Sokat segít majd a magyaroknak a tisztánlátásban”

– írta Orbán Viktor.

„Valamit ugyanakkor félreértesz: a vita nem rólam és nem rólad szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. És ti ezért nem lehettek az Európai Unió tagjai”

– fűzte hozzá.

Ukrajna elhúzódó háborús politikájára Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében is kitért, a miniszterelnök ekkor – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – kifejtette:

„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt”.

A miniszterelnök ezzel az 90 milliárd eurós hitelre, valamint a 800-1500 milliárd dolláros ukrán jóléti tervre utalt, ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: mindeközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit. Valamint hangsúlyozta, eközben Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, ezért elmondása szerint az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt.

„A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében”

– mutatott rá.

Kifejtette, kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatok küldenek Ukrajnába – sorolta.

