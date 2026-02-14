Az iráni vezetés ellen tüntettek Münchenben, miközben több tucat holttestre bukkantak egy teheráni halottasházban

Mintegy kétszázezren tüntettek az iráni vezetés ellen szombaton Münchenben, ahol vasárnapig tart a világ vezetőinek részvételével a biztonsági értekezlet. Donald Trump egy új atomalku kikényszerítéséért és a decemberben kirobbant véres tömegtüntetések megtorlása után rendelte el a nagyszabású amerikai csapatösszevonást az iráni térségben.

A rendőrség első felmérése alapján mintegy 80 ezren vonultak a bajor főváros utcáira az iráni vezetés lemondását követelve a december vége óta tartó tiltakozó hullám vérbe fojtása miatt. A tüntetők száma végül elérte a szervező, a The Munich Circle által várt szám kétszeresét. A tüntetők a Teresienwiese tér felé vonultak, ahol az Oktoberfestet is tartják minden évben. A békés hangulatban vonuló tüntetők közül számosan tulipánokat és rózsákat adtak a rendőröknek.

Többen az 1979-ben megdöntött iráni monarchia zászlója alatt vonultak.

„A kultúra mindig felülkerekedik az erőn és az elnyomáson” – volt olvasható a transzparenseken.

Egyesek a száműzetésbe kényszerített sah fiának, Reza Pahlavinak a képmását tartották a kezükben.

A müncheni értekezleten szombaton az iráni trónörökös ismét arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy „segítsen” az iráni népen, mondván, itt az ideje megdönteni az elnyomó teheráni hatalmat.

„Ez a vérfürdőtől szenvedő honfitársaim követelése, akik nem azt kérik tőlünk, hogy reformáljuk meg, hanem hogy segítsünk eltemetni ezt a rendszert”

– tette hozzá az iráni ellenállás New Yorkban élő alakja. Torontóban és Los Angelesben is tartottak nagygyűléseket, amelyek nemzetközi segítséget sürgettek Teheránnal szemben. A múlt héten a német rendőrség szerint mintegy tízezren tüntettek Berlinben az ellenzéki Iráni Ellenállási Nemzeti Tanács, a száműzetésben működő, Teherán által terrorszervezetnek tekintett Iráni Népi Mudzsahedin politikai szárnyának felhívására.

A rendőrség most a biztonságpolitikai értekezlet miatt megerősítette a biztonsági intézkedéseket Münchenben, lezárta a város légterét a légi járművek, köztük a drónok előtt. Ennek dacára a rendőrség közlése szerint szombaton drónokat észleltek a Teresienwiese felett.

Több tucat azonosítatlan holttestre bukkantak egy teheráni halottasházban, orvosi források szerint meggyilkolt tüntetőkről van szó

Egy teheráni halottasházban tárolt ötven azonosítatlan női holttestről tett bejelentést szombaton egy iráni parlamenti bizottság egyik tagja. Bár az ILNA iráni hírügynökség által idézett Mohammed Szirádzs szerint a holttestek mellett nem találtak személyazonosító dokumentumot, és senki nem kérte ki őket, orvosi források szerint meggyilkolt tüntetőkről van szó – írja az MTI iráni sajtóértesülésekre hivatkozva.

Az igazságügyi hatóságok alatt működő, a többi között a halotti bizonyítványok kiadásáért is felelős Iráni Orvosok Jogi Szövetsége korábban arról számolt be, hogy a nőket „az események” – azaz a tüntetések – idején gyilkolták meg, a holttesteket pedig azonosították és átadták a hozzátartozóknak. A botrány egy teheráni szociológus hallgatók által kiadott, a Telegramon is közzétett jelentés miatt robbant ki, abban ugyanis

a diákok azt közölték, hogy egy külvárosi halottasházban őrzik a holttesteket, amelyek közül az egyiknek például össze vannak szorítva a fogai és az egész arca vérrel van borítva.

„A félelem és a harag még ebben az állapotban is látszik az arcán” – olvasható a jelentésben, amelyben felteszik a kérdést, kik voltak azok a nők, akiknek a holtteste a halottasházban van.

Iránban december végén törtek ki tüntetések az elszabadult infláció és a rossz gazdasági helyzet miatt, a megmozdulások pedig hamar kormányellenes színezetet kaptak és országos méretűvé duzzadtak. A hatóságok keményen felléptek a tiltakozók ellen,

az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi szervezet pedig úgy tudja, már több mint 7000 embert öltek meg a demonstrációkkal összefüggésben, köztük mintegy 6500 tiltakozót és több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe.

Az iráni kormány ezzel szemben azt állítja, hogy az Egyesült Államok és Izrael által felbérelt „zsoldosok” szítják a megmozdulásokat, amelyeken hivatalos adatok szerint 3117-en haltak meg.

Irán totális háborúval fenyeget, miközben a Közel-Keleten nagyszabású amerikai katonai előkészületek zajlanak

Mindeközben fokozatosan eszkalálódik az iráni-amerikai szembenállás, Donald Trump egy új atomalku kikényszerítéséért és a decemberben kirobbant véres tömegtüntetések megtorlása után rendelte el a nagyszabású amerikai csapatösszevonást a térségben. Maszúd Peszeskján iráni elnök korábban óva intette az Egyesült Államokat az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei megtámadásától.

„Bármilyen agresszió országunk legfőbb vezetőjével szemben egyet jelentene az iráni nemzet elleni totális háborúval”

– írta Peszeskján az X-en.

Ezzel párhuzamosan, ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, egyre több amerikai haditechnikai eszközt – F-15-ös és F-35-ös vadászgépeket, valamint A–10C Thunderbolt II repülőgépeket, KC-135-ös sztratotankereket és THAAD, valamint Patriot légvédelmi rendszereket – telepít az Egyesült Államok a Közel-Keletre, ezenfelül egyre nagyobb számban jelennek meg amerikai hadihajók a Perzsa-öböl térségében,

a legutolsó hírek szerint már két repülőgép-hordozó anyahajót is mozgósítottak, különböző csapás mérő egységek kíséretében.

Az iráni-amerikai konfliktus legveszélyesebb epizódját a tavaly júniusi precíziós légicsapások óta az jelentette, amikor egy iráni Sahíd-139 típusú drón megközelítette a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren, a berepülő fegyvert az F-35-ös vadászgépek lelőtték, azonban a Fehér Ház azt közölte az incidens után, hogy nem befolyásolja a Washington és Teherán közötti tárgyalásokat.

Kiemelt kép: Iráni tüntetők tiltakoznak a teheráni rezsim ellen a Müncheni Biztonsági Konferencia idején a bajor tartományi fővárosban, 2026. február 13-án (Fotó: Michaela STACHE / AFP)