Az ellenzékiek is támogatják a plusz kéthavi nyugdíjat és a rezsistopot – derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a 13. és 14. havi nyugdíj, valamint a januárra meghirdetett rezsistop támogatottsága jelentősen túlmutat a kormánypártok szavazótáborán. A felmérés alapján még a kormánykritikus szimpatizánsok többsége is úgy véli, hogy kedvezően érintik őket az Fidesz – KDNP által vezetett kabinet intézkedései.

A Nézőpont Intézet megjegyzi, hogy 2026 februárjában két, elsősorban az idősebb korosztály jövedelmi helyzetét érintő jelentős kormányzati lépés indult el. A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. Emellett a kedvezőtlen téli időjárás miatt megemelkedő energiaköltségek ellensúlyozására a kormány januárra rezsistopot vezetett be.

A kutatás szerint mindkét intézkedés erős társadalmi támogatottságnak örvend, és népszerűségük nemcsak a kormánypárti szavazók körében, hanem az ellenzéki oldalon is jelentős. Ez a többségi álláspont összhangban van a kormánypártok azon érvelésével, hogy intézkedéseik azokra is kedvezően hatnak, akik nem támogatják őket politikailag.

Ugyanakkor a felmérés szerint az ellenzéki választók körében bizonytalanságot okozhat az a Tisza Párt hoz kötött megszorító intézkedéscsomag, amely a nyugdíjak és a rezsicsökkentés jövőjét is érintheti.

Kép forrása: Nézőpont Intézet

Az adatok alapján a teljes felnőtt lakosság jelentős többsége pozitívan ítéli meg a 13. havi nyugdíjat: a válaszadók 74 százaléka támogatja, míg 20 százalék ellenzi. A 14. havi nyugdíj esetében 62 százalékos támogatottság és 31 százalékos elutasítottság mutatható ki. A megkérdezettek 6, illetve 7 százaléka nem tudott vagy nem kívánt véleményt nyilvánítani a kérdésben.

Kép forrása: Nézőpont Intézet

Kiemelt kép: A februári, a 13. havi és a 14 havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)