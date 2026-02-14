Az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok felélénkítését szorgalmazta az amerikai külügyminiszter

Az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik – jelentette ki az amerikai külügyminiszter szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében, amelyben a felek közötti kapcsolatok felélénkítését szorgalmazta, valamint hangsúlyozta Washington elkötelezettségét a NATO és egy erős Európa mellett.

„Azt akarjuk, hogy Európa erős legyen; hisszük, hogy Európának élnie kell, mert a múlt század két nagy háborúja örök történelmi emlékeztető lesz nekünk arra, hogy a sorsunk össze van és mindig is össze lesz fonódva az önökével” – jelentette ki Marco Rubio. Hozzátette: Washington számára fontos, hogy Európa meg tudja magát védeni.

Leszögezte azonban, hogy bár Európa hazája „legközelebbi és legrégebbi szövetségese”, a transzatlanti partnerséget fel kell élénkíteni annak érdekében, hogy kiállja az egyre nagyobb próbákat az egyre veszélyesebb világban.

Rubio megerősítette Washington NATO melletti elkötelezettségét, és kijelentette:

Washingtonnak „nem célja és nem vágya” elvágni a transzatlanti kapcsolatokat.

Hozzátette: Washington azt akarja, hogy a szövetségesei erősek legyenek, „így ellenségnek eszébe sem juthat próbára tenni bennünket”.

Kijelentésével nagyjából egyetért Keir Starmer brit miniszterelnök, aki korábban azt fejtegette, szerinte miért kell Európának csökkentenie kell túlzott függését az Egyesült Államoktól.

Az ukrajnai háborúra kitérve a külügyminiszter leszögezte: hazája továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen a háború lezárásában.

Mint mondta, nem tudja, Oroszország komolyan gondolja-e a háború lezárását annak ellenére, hogy az orosz erők „hetente 7-8000 katonát veszítenek a harcokban”.

Az ENSZ-szel kapcsolatban Rubio úgy vélte, bár a világszervezetben még mindig rengeteg lehetőség rejlik, „nincsenek válaszai” a konfliktusokra, és „gyakorlatilag semmilyen szerepet nem vállal a megoldásukban”. Hozzátette:

több ilyen konfliktust az ENSZ helyett a mindenkori Egyesült Államok, illetve Donald Trump amerikai elnök oldott meg, példaként a többi között a gázai háborút említette.

Elmondta: nem szabad leépíteni a régi intézményeket, amelyek létrejöttében az Egyesült Államoknak is része volt, azonban meg kell őket reformálni.

Beszédében a külügyminiszter az európai államok migrációs politikáját is bírálta, és úgy vélte, a nagyarányú bevándorlás destabilizálja a kontinenst.

Az Egyesült Államoknak és Európának „nem kellene szabadkozniuk múltjuk miatt”

– jelentette ki. Egyedülállónak, különlegesnek és pótolhatatlannak nevezte a nyugati kultúrát és történelmet. Úgy vélte továbbá, hogy transzatlanti kapcsolatokat éppen a közös örökség mentén kell felélénkíteni, mert szerinte ez volna hatékony azok ellen – mind az Egyesült Államokban, mind Európában -, akik „a civilizáció eltörlése mellett kardoskodnak”.

Aláhúzta: a nyugati világ a hidegháborúban aratott győzelme hatására „euforikus állapotba került”, és azt gondolta, „eljött a történelem vége”, minden nemzet liberális demokrácia lesz (…) és egy határok nélküli világ születik, amelyben világpolgárok élnek majd.

„Együtt követtük el ezeket a hibákat, és most mind tartozunk népeinknek azzal, hogy szembenézünk a tényekkel”

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)