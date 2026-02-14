Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár Mezőkövesd és Gelej között

„A dél-borsodiak képviselete nem áll meg, rövid időn belül találkozunk” – szögezte le Tállai András a közösségi oldalán, miután arról számolt be, hogy szombaton szolgálati autójával lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedett kollégájával együtt.

Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár autója Gelej és Mezőcsát között, teljes útzár mellett helyszíneltek – számolt be a Mezőkövesd képekben nevű csoport a közösségi médiában.

Kiemelték, hogy Tállai Andrásné tájékoztatása szerint a kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, ezért kórházba vitték őket kivizsgálás céljából a mentők. „Köszönöm a támogató üzeneteket és az érdeklődést!” – írta az államtitkár a Facebook-oldalán.

„Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel.

A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk” – erősítette meg a balesetéről szóló hírt a kormánypárti politikus, aki megköszönte a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét!

„Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam.

Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!” – tette hozzá Tállai András. „A dél-borsodiak képviselete nem áll meg, rövid időn belül találkozunk! Együtt, előre!” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Boon.hu-nak elmondta, hogy a személygépkocsi eddig ismeretlen okokból tért le az útról és egy fának csapódott. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.

