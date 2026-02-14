Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár Mezőkövesd és Gelej között

Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár autója Gelej és Mezőcsát között, teljes útzár mellett helyszíneltek – számolt be a Mezőkövesd képekben nevű csoport a közösségi médiában.
Kiemelték, hogy Tállai Andrásné tájékoztatása szerint a kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, ezért kórházba vitték őket kivizsgálás céljából a mentők. „Köszönöm a támogató üzeneteket és az érdeklődést!” – írta az államtitkár a Facebook-oldalán.
„Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel.
A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk” – erősítette meg a balesetéről szóló hírt a kormánypárti politikus, aki megköszönte a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét!
„Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam.
Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!” – tette hozzá Tállai András. „A dél-borsodiak képviselete nem áll meg, rövid időn belül találkozunk! Együtt, előre!” – zárta bejegyzését az államtitkár.
Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Boon.hu-nak elmondta, hogy a személygépkocsi eddig ismeretlen okokból tért le az útról és egy fának csapódott. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.
Kiemelt kép forrása: Mezőkövesd képekben Facebook-oldal