Alaptörvény-módosítással terjesztené ki a német kancellár a nőkre is a sorkatonaságot

A német kancellár egy podcastműsorban beszélt arról, hogy ezentúl a nőknek is kötelező lesz az egyéves szolgálat: „ez egy nagyon érdekes téma. De ehhez meg kell változtatnunk az alaptörvényt” – magyarázta Friedrich Merz.
Az alkotmány jelenleg csak a férfiak számára teszi lehetővé a hadkötelezettséget. Friedrich Merz kancellár azon törekvéseit követi, hogy Európa legerősebb hagyományos haderejét hozza létre – írja a Mandiner.
„Mi a CDU-ban úgy döntöttünk, hogy egy mindenki számára kötelező évet szeretnénk. Ez akkor nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem civil szolgálat is. Mindenki számára”
– nyomatékosította álláspontját a német kancellár. „Ez tehát nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem egy mindenki számára kötelező szociális szolgálati év segélyszervezeteknél, egyházaknál és társadalmi szervezeteknél. De ehhez szükségünk van az alaptörvény megváltoztatására” – fűzte hozzá.
Németországban, ahogy erről annak idején beszámoltunk a hirado.hu oldalán, a társadalmi ellenállást, a 90 német nagyvárosban tartott tüntetéseket figyelmen kívül hagyva fogadták el decemberben az új katonai szolgálati modellt, amely lényegében a sorkatonaság 16 évvel későbbi visszavezetése felé tett első lépésnek tekinthető. A törvény szerint minden 18 éves fiatal – férfi és nő – kérdőívet kap a katonai szolgálatra való hajlandóságáról és alkalmasságáról.
A férfiaknak ezt kötelező kitölteni, a nők számára a részvétel egyelőre önkéntes, a Friedrich Merz által támogatott alaptörvény-módosítás ezen a területen jelentene fontos változást.
Továbbá, ha az önkéntesek száma nem elegendő, a kormány bevezethet egy úgynevezett szükségalapú sorkatonaságot, amely akár sorsolással is kijelölheti a szolgálatra kötelezetteket. Az intézkedés célja a Bundeswehr megerősítése, miután a teljes önkéntes rendszerre való 2011-es átállás óta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, és 2023-ra 181 500 főre esett vissza. A változtatások összhangban állnak Friedrich Merz kancellár céljával, miszerint Németország építse fel Európa legerősebb hagyományos hadseregét a megváltozott biztonsági környezet, különösen az orosz–ukrán háború fényében.
Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Filip Singer)