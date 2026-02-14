A tagállami vétó eltörléséről beszélt Ursula von der Leyen és arról, hogy minden pénzt oda kell adni Ukrajnának

A lopakodó hatáskörbővítéssel együtt beszélt Ukrajna támogatásáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián. A bizottság elnöke szerint ehhez még az alapszerződéseket sem kell módosítani, csak „kreatívnak” kell lenni. Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszédében az Ukrajnának nyújtandó támogatásokkal – vagyis az 1500 milliárd dolláros ukrán jóléti tervvel, valamint a 90 milliárd eurós hitelösszeggel – kapcsolatban elítélően nyilatkozott.

A bizottság elnöke azzal indokolta az uniós döntéshozatal sarokkövének számító egyhangúság elvének megkerülését, hogy az EU-nak „gyorsabban kell” döntéseket hoznia.

„És ez azt is jelentheti, hogy a többségi döntéshozatal eredményeihez kell ragaszkodnunk az egyhangúság helyett. És ehhez nem kell megváltoztatni az alapszerződéseket, hanem a most is hatályban lévőt kell használnunk”

– fejtette ki Ursula von der Leyen, aki szerint ehhez csak annyi szükséges, hogy „kreatívnak kell lennünk”.

„Eltántoríthatatlanok maradunk Ukrajna támogatásában, ebbe beletartozik a legutóbbi 90 milliárd eurós hite, is beletartozik, amit Ukrajnának csak akkor kell visszafizetni, ha Oroszország jóvátételt fizet”

– fűzte hozzá.

A hirado.hu oldalán korábban arról számoltunk be, hogy az Európai Parlament szerdán sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely

90 milliárd euró összegű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra.

A csomag célja, hogy az erre az időszakra becsült ukrán finanszírozási szükségletek mintegy kétharmadát fedezze. A 90 milliárd eurós csomagból 30 milliárd eurót makroszintű pénzügyi támogatásra, illetve költségvetési segítségnyújtásra fordítanak az EU Ukrajna-eszközén keresztül. A fennmaradó 60 milliárd eurót Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és katonai felszerelések beszerzésére különítik el, biztosítva a kritikus védelmi termékek időben történő elérhetőségét – elsősorban ukrán, uniós, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) védelmi iparából. Amennyiben egyes eszközök e forrásokból sürgős szállítással nem állnak rendelkezésre, célzott eltérések alkalmazhatók más országokból történő beszerzésre. A hitelt közös uniós hitelfelvétellel finanszírozzák a tőkepiacokon, amelyet az uniós hosszú távú költségvetés mozgástere garantál, többek között

emiatt is nevezte kockázatosnak az Európai Számvevőszék az Ukrajnának nyújtandó hiteltervezetet.

A számvevőszék szerint

a 90 milliárd eurós hiteltervezet „tovább növelné az EU hitelfelvételi kötelezettségeiből eredő terheit”, emellett a támogatási javaslat bizonyos elemei ellentétesek lehetnek a verseny, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvével az ukrajnai beruházások esetén.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszédében az Ukrajnának nyújtandó támogatásokkal – vagyis az 1500 milliárd dolláros ukrán jóléti tervvel, valamint a 90 milliárd eurós hitelösszeggel – kapcsolatban elítélően nyilatkozott.

„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt”

– fogalmazott, úgy folytatva, most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit. Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

„Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél az energiabiztonság jövõjérõl tartott nemzetközi konferencián Londonban 2025. április 24-én. (Fotó: MTI/EPA pool/Tolga Akmen)