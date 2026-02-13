Valentin-napi üzenetet küldött Emmanuel Macron: Vállaljatok gyereket, mielőtt túl késő lesz!

Emmanuel Macron francia elnök a közelgő Valentin-nap alkalmából levelet írt, amelyben arra biztatta a 29 éveseket, hogy vállaljanak gyereket, mielőtt túl késő lesz. Az írásban kifejtette, hogy ez az életkor egy fontos fordulópontot jelent a termékenységben.

Az Emmanuel Macron által írt levelet minden 29 évesnek kiküldi a francia kormányzat. Az írásban arra biztatták a címzettek, hogy vállaljanak gyereket, mielőtt túl késő lesz, és tudományos információkat tettek közzé a termékenységről és a mesterséges megtermékenyítésről.

A levél egy 16 pontos terv részét képezi, amelynek célja a franciaországi csökkenő születési arány megállítása. A francia egészségügyi tárca szerint a cél az, hogy ezek a férfiak és nők ne csak később szembesüljenek termékenységi problémákkal, és ne kelljen később azt gondolniuk, hogy „bárcsak tudtam volna” – írta a Sky News.

Az írásban felhívták a figyelmet arra, hogy mind a férfiaknak, mind a nőknek van „biológiai órája”, és tájékoztatták a fiatalokat a termékenységről és a petesejtfagyasztás lehetőségéről. Valamint arra is, hogy

minden nyolcadik pár meddőségben szenved, és hogy a nők 29 éves korukban még orvosi igazolás nélkül is lefagyaszthatják petesejtjeiket – 37 éves korukig pedig a társadalombiztosítás fedezi a petesejtek fenntartásának költségét.

A levél „megismétli azt is, hogy a termékenység a nők és a férfiak közös felelőssége” – közölte Franciaország egészségügyi minisztériuma.

Lehet, hogy más lépésekkel jobban lehetne ösztönözni

Franciaországban jelenleg 1,56 gyermek jut minden nőre: ez jóval alacsonyabb a népesség stabil fenntartásához szükséges 2,1-es termékenységi rátánál, ugyanakkor még mindig magasabb, mint a nyugati világ legtöbb országának mutatója, illetve a szintén alacsony rátával rendelkező fejlett távol-keleti országokénál is (pl. Dél-Korea, Japán, Kína). A 16 pontos terv egyebek mellett a termékenységi központok bővítését is előirányozza – bár egyesek szerint a hosszabb szülési szabadság például hatékonyabb megoldás lehetne a gyermekvállalása ösztönzésére.

Néhány fiatal nemtetszésének adott hangot Macron üzenete miatt, és pénzügyi és környezeti okokra hivatkoztak a gyermekvállalás elhalasztásával kapcsolatban.

„A fiam hamarosan kétéves lesz, és azért küzdök, hogy kifizessék a szülési szabadságomat, amely császármetszés miatt csak négy hónapig tartott”

– írta például egy nő a Her.ie nevű női magazin szerint. Egy másik megszólaló pedig úgy fogalmazott, „bárcsak egy nap az anyák megfelelő fizetést kapnának azért, hogy gondoskodjanak gyermekeikről az első életévekben. Ez nagyon fontos”.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman)