Ukrajna ellen kezd és Észak-Írország ellen zár a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a Nemzetek Ligája 2026/2027-es kiírásának programját, amely szerint a magyar válogatott szeptember 25-én, Ukrajna ellen kezdi a sorozatot a Puskás Arénában, zárásként pedig november 17-én az északíreket fogadja.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az UEFA csütörtök esti sorsolásán az ukránok és az észak-írek mellett Georgiát kapta még ellenfélnek a B divízió 2-es csoportjában.

A hazai szövetség (MLSZ) honlapján olvasható közlemény szerint az Ukrajna elleni hazai nyitómeccset követően Észak-Írországba utazik a csapat, majd októberben Georgia szerepel a Puskás Arénában, illetve Ukrajna vendége lesz a nemzeti együttes. Novemberben előbb Georgiába lép pályára a válogatott, amely az észak-írek ellen zárja a csoportkört.

A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé. A rájátszás mérkőzéseit és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25-30. között rendezik, a döntő tornát pedig június 9. és 13. között bonyolítják le.

Az MLSZ a honlapján azt is közölte, hogy az idei bérletek értékesítése február 23-án indul, ezek a három hazai felkészülési mérkőzésre és a három hazai NL-találkozóra lesznek érvényesek. A válogatott márciusban Szlovénia és Görögország, júniusban pedig Finnország ellen játszik a Puskás Arénában felkészülési meccset.

Az értékesítéssel összefüggésben az MLSZ közölte, hogy az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot elérő – drukkerek válthatnak bérleteket, február 25-én 10 órától pedig a Szurkolói Klub tagjai számára nyílik meg két napra az elővásárlási időszak.

Február 27-én 10 órától az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek, amelyeknek az árusítása március 28-ig, vagy a vásárlásra kínált 30 ezer darab elfogyásáig tart.

A magyar-szlovén felkészülési meccsre március 2-án indítja a jegyértékesítési folyamatot az MLSZ.

A magyar válogatott 2026-os programja:

március 28., felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Szlovénia 18.00

március 31., felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Görögország 19.00

június 5., felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Finnország

június 9., felkészülési mérkőzés:

Kazahsztán–Magyarország

szeptember 25., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Magyarország–Ukrajna 20.45

szeptember 28., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Észak-Írország–Magyarország 20.45

október 2., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Magyarország–Georgia 20.45

október 5., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Ukrajna–Magyarország 20.45

november 14., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Georgia–Magyarország 18.00

november 17., Nemzetek Ligája-mérkőzés:

Magyarország–Észak-Írország 20.45

Kiemelt kép: A magyar válogatott a Magyarország – Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)