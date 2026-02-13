Szijjártó Péter: A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt csúcsidőben akár 15 ezren is dolgozhattak.

„A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek,

és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között” – emelte ki.

„Egy újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni,

minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért március 2-án

konzultáció indul a városban, amelynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket,

és majd az kerülhessen végrehajtásra közösen.

„A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának” – húzta alá.

„Úgyhogy nyilván

először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet,

legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és

be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz.

Na, ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd” – mondta.

A kiemelt képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hollósy Andrással, Miskolc alpolgármesterével és országgyűlési képviselőjelölttel tart bejárást az egykori Diósgyőri Acélművek területén 2026. február 13.-án. (Kép forrása: Szijjártó Péter közösségi oldala)