Robbanás okozhatta a Budakeszin történt halálos háztüzet, a rendőrség bűntetőeljárást indított

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet, az ügyben büntetőeljárás indult – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt a robbanás, és attól keletkeztek a lángok. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani – tette hozzá.

Az elsődleges vizsgálatok rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.

Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – közölte a szóvivő.

Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint az érintett épületben – ami munkásszállónak is nevezhető – negyvenheten tartózkodtak. Az MTI kérdésére jelezte: mindannyian magyar állampolgárok.

A szóvivő elmondta: a tűz következtében huszonheten sérültek meg. Az elsődleges adatok szerint tizenöten szenvedtek könnyű, hárman súlyos sérülést, négyen jelenleg is életveszélyes állapotban vannak kórházban, hárman a tűz következtében életüket vesztették.

Jelenleg közös szemlét végeznek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a katasztrófavédelem munkatársai. Az épület tulajdonosát, üzemeltetőjét még pénteken meghallgatják.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: péntekre virradóra érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, miszerint Budakeszin, a Zichy Péter utcában egy sorház egy része kigyulladt. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók: több mint ötven hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltó érkezett az esethez. A tűzoltók kiérkezésekor körülbelül 200 négyzetméteren égett a kétszintes épület felső része, illetve a tetőtere.

A tűzoltók több vízsugár segítségével oltották el a tüzet, és az oltás során huszonhét embert menekítettek ki az épület égő részéből – közölte.

Csámpai Attila azt mondta: a hő hatására a tetőszerkezet beomlott, ezért csak centiméterről centiméterre haladhatott az átvizsgálás az épület felső részén. Keresőkutyát is igénybe vettek. Ennek során a romok között három elhunyt embert találtak.

Öt PB-gázpalackot találtak, és ezek közül az egyik a hő miatt felrobbant. Több ipari gázpalack is volt az épületben, illetve orvosi oxigénpalackokat is kihoztak az égő épületrészből.

Csámpai Attila tájékoztatása szerint a tűz nagyon gyorsan terjedt, hiszen az épület emeletén egy lakkozott, fával borított épületrész volt. Ezért is lehetett ilyen nagy intenzitású az égés – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Gázpalackok egy kigyulladt kétszintes épületnél Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)