Orbán Balázs: A magyarországi választás az idei év legfontosabb választása

Az Európai Unión és az egész nyugati világon belül a magyarországi választás az idei év legfontosabb választása, élet és halál kérdése – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Budapesten, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület fennállásának 7. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.

Orbán Balázs hozzátette: mindkét politikai oldalnak van egy terve, és a választáson dől el, hogy melyik nyer. Közölte: az egyik terv a brüsszeli háborúpárti elit terve, Európát háborús gazdasággá és politikai közösséggé szervezi át, Ukrajnát pedig integrálni akarják az Európai Unióba. Ami önmagában egy akkora és olyan problémahalmazt jelent, hogy rámegy a következő generáció minden pénze – hangsúlyozta. Azt mondta: erre pár évtizeden belül rámennek az európai nemzetek, a nyugatiak és a keletiek is, és lesz egy technokrata elit, amelyik kormányozza a térséget.

„A másik terv, Orbán Viktor terve, ami arról szól, hogy ezt az egészet hekkeljük meg, siklassuk ki” – fogalmazott Orbán Balázs. A célokat így összegezte:

„a háborút zárjuk le, az ukránokat tartsuk kint (az EU-n), a háborúpárti politikai elitet söpörjük ki, és szerezzük vissza az irányítást a saját sorsunk felett, nemcsak mi, magyarok, hanem a többi európai nemzet is. Erősödjünk meg és válasszuk meg mi magunk a saját jövőnket.”

Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta a 2026-os országgyűlési választás kapcsán: „egy olyan küzdelemben állunk, ahol mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a harcot megvívjuk és megnyerjük”.

Úgy fogalmazott: „meg kell őrizni azt, ami a miénk, és le kell számolni azokkal az erőkkel, amelyek viszályt szítanak magyar és magyar között”.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)