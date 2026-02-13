Négyre emelkedett a budakeszi tűz halálos áldozatainak száma

Négyre emelkedett a budakeszi panziótűz halálos áldozatainak száma, az egyik életveszélyes sérült a kórházban életét vesztette – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: hajnalban egy budakeszi panzióban ismeretlen okból tűz ütött ki, amely hamar lángra gyújtotta az épület tetőszerkezetét. Az elsődleges adatok szerint tizenöten könnyen, hárman súlyosan sérültek meg.

Hárman jelenleg is életveszélyes állapotban vannak, négy ember pedig elhunyt.

Közölték: a rendőrség szakértők bevonásával közveszély okozása miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tűz miatt fedél nélkül maradtak számára megnyitotta a polgármesteri hivatal épületét, a befogadottak számára melegedőt, reggelit biztosítottak. Hozzátette: megkezdték a tűzben megsemmisült okmányok azonnali pótlását.

A polgármester, megköszönve az eddigi lakossági felajánlásokat, azt írta: a további adományokat – elsősorban női és férfi ruhákat – a budakeszi Híd családsegítőbe várják.

