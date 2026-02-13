Nagy János: A határon túli magyar honfitársainknak is a Fidesz a biztos választás

Remélhetőleg eljön az idő, amikor a baloldal is elfogadja, hogy a külhoni magyar közösségek a magyar nemzet szerves részei, de ne kockáztassunk: a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a közösségi oldalán a DK elnökének interjújára reagálva.

Beszéljünk higgadtan, komolyan és nyugodtan a külhoni magyar közösségek magyar kormányzati támogatásáról. Az apropót a posztkommunista Demokratikus Koalíció pártelnöke, Dobrev Klára adja – mondta az államtitkár, aki idézett a DK elnökének Népszava-interjújából: „A Fidesz-pártközpontban döntenek arról, melyik templomot újítják föl, melyik iskolának adnak pénzt a szavazat-maximalizálás érdekében. Ebben tönkremegy a határontúli közösség és a magyarok közti viszony is.”

Nagy János válaszul leszögezte:

„a mi politikai közösségünk mindig kiállt a külhoni magyar közösségek mellett,

még akkor is, amikor Dobrev Klára akkori férje, Gyurcsány Ferenc támadta a külhoni magyarokat”.

Kiemelte: a Fidesz-kormány nem mondja meg, hogy a határon túlra milyen beruházások, milyen fejlesztések menjenek. Ezt mindig a külhoni magyar közösségek vezetői mondják meg, Gubík Lászlótól Kelemen Hunoron át Pásztor Bálintig. Ennek bizonyítékaként említette, hogy a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes rendszeresen egyeztet a külhoni magyar politikai vezetőkkel.

Nagy János reményének adott hangot, hogy eljön az az idő, amikor a baloldal is el tudja fogadni azt, hogy a külhoni magyar közösségek a magyar nemzet szerves részei. „Bízunk ebben, de ne kockáztassunk!

A határon túli magyar honfitársaimat is kérem, ne kockáztassunk, a biztos választás a Fidesz! Még 58 nap!”

– fogalmazott a politikus.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét a Karmelita kolostorban 2025. május 19-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)